25届圣路易斯国际影展 -《哪一天我們會飛》 She Remembers, He Forgets

时间：11月4日(周五)9:15pm

11月6日(周日)3:00pm

地点：Plaza Frontenac Cinema

导演: 黄修平

编剧: 黄修平 / 陈心遥

主演: 杨千嬅 / 林海峰 / 苏丽珊 / 游学修 / 吴肇轩 / 更多…

类型: 剧情 / 爱情

制片国家/地区: 香港

语言: 汉语普通话 / 粤语

上映日期: 2016-03-10(中国大陆) / 2015-11-05(香港)

片长: 109分钟

又名: 差一点我们会飞 / 爱的根源 / She Remembers, He Forgets

She Remembers, He Forgets《哪一天我们会飞》的剧情简介： 彭盛华（林海峰 饰）和余凤芝（杨千嬅 饰）结婚十余载，两人早已经是老夫老妻，生活亦失去了浪漫和激情。某日，余凤芝于无意之中发现了高中同窗苏博文（吴肇轩 饰）的博客，一首老歌让她开始回忆起了曾经的校园岁月。在学校里，彭盛华、余凤芝和苏博文是形影不离的好友，彭盛华生性活泼好动，是班级里的开心果，而苏博文则要内向的多，沉默老实的他喜欢摆弄机械发明，希望能够成为一名飞机师。最终，余凤芝选择了彭盛华，于是有了如今波澜不惊的生活。最近，她发现丈夫行踪诡异，似乎有出轨的迹象。美好的回忆和苍白的现实令余凤芝决定寻找苏博文的踪迹，最终，她发现了一个隐藏多年的秘密。