25届圣路易斯国际影展 – 《天亮之前》One Night Only

时间：11月11日(周五)9:15pm

11月13日(周日)7:45pm

地点：Plaza Frontenac Cinema

导演: 吴中天 编剧: 任鹏

主演: 郭富城 / 杨子姗 / 郝蕾 / 安志杰 / 高捷 /

类型: 爱情 制片国家/地区: 中国大陆 / 香港 / 台湾

语言: 汉语普通话 上映日期: 2016-07-22(中国大陆)

片长: 102分钟 又名: 逍遥时光 / One Night Only

第53届台北金马影展 金马奖 最佳美术设计(提名) 方圣翔 / 罗顺福

第19届上海国际电影节 亚洲新人奖 最佳影片(提名)

One Night Only 天亮之前的剧情简介：

赌徒高野（郭富城 饰）继承千万资产后输得一干二净，家道也因此中落，就在他一筹莫展时，打扮妖冶的堕落天使茉茉（杨子姗 饰）主动上门提供特殊服务。不料他们却遭遇庄家买凶追杀，蒙眼飙车、女儿被绑一系列意外接踵而至。嗜赌成性的赌徒和用爱洗白的风情女，天亮之前他们该如何选择接下来的路……