25届圣路易斯国际影展 – 《老石》 OLD STONE

时间：11月7日(周一)6:45pm

11月8日(周二)2:10pm

地点：Plaza Frontenac Cinema

导演: 马楠

主演: 陈刚 / 耐安 / 王宏伟 / Zhang Zebin / Luo Xue’er

类型: 剧情

制片国家/地区: 中国大陆 / 加拿大

语言: 汉语普通话

上映日期: 2016-02-12(柏林电影节) / 2016-04-29(全州国际电影节)

片长: 80分钟

又名: Old Stone

OLD STONE《老石》剧情简介 :



《老石》剧情是一位乘客发酒疯后司机突然转动方向盘，一辆摩托车被撞倒，车手受伤。当时马路上有很多旁观者，但只有出租车司机老石帮助伤者。老石看到警 车和救护车还没到现场，就自己开车把伤者送进医院。不料，人们认为老石是肇事司机，让他承担伤者的医药费。老石突然像做了一场噩梦一样，几乎失去了他的工作。

加拿大华裔导演马楠（Johnny Ma）执导的国语片《老石》将在第25届圣路易国际电影节上映礼。摄制组之前在加拿大和中国拍摄，主演包括陈刚等人。

马楠生于上海，在1992年随父母移民加拿大，当时他10岁。他刚开始在多伦多上学，16岁时到温哥华念书，随后毕业于卑诗大学（UBC），获得金融系本科学位。热爱电影的马楠最终决定转行，到美国哥伦比亚大学念书。他在2年后获得美术硕士学位（MFA）。他表示，大部分华裔家长不太关心艺术。他感谢父母支持他转行。