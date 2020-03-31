【圣路易时报讯】密苏里州3月31日(周二)新冠病毒确诊案达1,327例，死亡14人，全州检测人数约15,645人。

圣路易市新冠病毒确诊案例: 195，待确诊案例: 28，监测案例: 245。圣路易郡确诊案例: 492。圣查尔斯郡确诊案例: 95。

应对新冠病毒疫情在密苏里州蔓延升温扩大，密苏里州州长Mike Parson3月27日开始动员密苏里州国民警卫队，国民警卫队随即在全州各地评估兴建野战临时医院的可能。

目前已经评估的野战医院地点包括:

圣路易市 美国中心体育馆 (America’s Center)，

堪萨斯市 Hy-Vee Arena 活动中心和 Silverstein Eye Centers Arena 体育馆，

春田市 Hammons学生中心和 JQH Arena 体育馆，

Joplin市 南密苏里州立大学(Missouri Southern State University)Legget and Platt Arena 体育馆，

Cape Girardeau市 The Show-Me Center 活动中心，

哥伦比亚市 Hearnes Arena 体育馆。

另外在堪萨斯市还有两个可能地方也被评估过。

兴建临时野战医院评估的标准是当地医院病床床位是否不足，第二要有足够的空间容纳足够的床位，第三是立即可以开始兴建的地方。

州长说，在国民警卫队的协助下，可以展开快速的疫情应对行动。

与国民警卫队一起参与这些现场评估调查的机构包括密苏里州卫生厅，密苏里州紧急事务管理局（SEMA），密苏里州行政办公室，密苏里州医院协会，美国陆军工程兵团，联邦紧急事务管理局和美国卫生与公共服务部。