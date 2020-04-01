4月1号人口普查日 填回2020人口普查表就是支新冠病毒抗疫行动

【圣路易时报讯】填回2020人口普查表，就是支持新观病毒抗疫行动。

4月1号是人口普查日，在这个新冠病毒疫情期间，人口普查可能不是您最重要要做的一件事情。但是密苏里州从新冠病毒得到的联邦紧急援助基金金额是根据密苏里州人口普查结果的总人口数决定，所以说人口普查人口数至关重要，请您填写回报2020人口普查表，确实将住家人口计算在内。

密苏里州目前人口普查回报率高于全国比例，到目前为止密苏里州是40.5%回报率，全国比例为38.4%。

密苏里州州长Mike Parson今天表示，每天都有人问他，我如何能够帮忙对抗新冠病毒疫情。州长说，最简单的一件事情就是请大家填回2020人口普查表，保证在密苏里州的每一位居民都能被计算在内。

今年2020年人口普查网站https://my2020census.gov提供大家线上回填人口普查表的机会如。如果您不想邮寄也不能上线，您也可以用电话回报。

如果您没有回填人口普查表，人口普查局将会再次送上一份提醒表格提醒您。

州长说希望圣路易市及临近个地区，尽量回报人口普查表，确实计算密苏里州人口。

据了解，目前排名前三名的人口普查回报率为圣查尔斯郡48.8%，Barton郡46.4%，圣路易郡45.4%。圣路易市不在前10名名单内。