【圣路易时报讯】2018年大选之党内初选即将于8月7日(周二)举行，随着投票日之逼近，各方选战选情告急，尤其是密苏里州大部份地区为民主党铁票区，赢得党内初选，即可顺利赢得年底11月6日(周二)之决选，所以党内初选已是决战时刻，各方人马均全力以赴，争取胜利。

目前竞选激烈的选战有圣路易郡郡长初选，现任郡长Steve Stenger和挑战者Mark Mantovani。多年来一直稳坐圣路易检察官职位之Bob McCulloch则受到现任Ferguson市市议员、年轻的Wesley Bell之挑战。

在大学城选区，密苏里州参议员大学城14选区选战中，由众议员转战参议员之原大学城市长、民主党Joe Adams遭到同党Brian William和现任众议员Sharon Pace之挑战。目前Joe Adams以27%百分点领先。

有华人社区女儿昵称的现任密州参议员Maria Chappelle-Nadal因参议员二任期满，转战众议员，她曾连任三届众议员，还剩一任众议员可选。目前Maria的选战也打的激烈，同党中也有两人出马与她竞争。 Maria除了采取选区地点拜票外，并制作竞选录影带，强调维护选民权益和社区商业发展，特别选在大学城华埠台客餐厅内外拍摄竞选广告，加深选民印象。

在大学城旁之Clayton市及附近城市第87选区之密州众议员选举，民主党内也有两人竞选激烈，分别是与华人社区熟悉的律师Sam Gladney和同样是律师的Ian Mackey。