【圣路易时报讯】下周二(8月7日)密苏里州即将举行2018年党内初选投票,产生2018年期中选举(11月6日)民主党、共和党两党候选人,两党联邦众议员435席位全部须要改选,联邦参议员100席位中有35席位需要改选。密州方面州参、众议员和圣路易郡郡长、检察官、估税长也将改选(请见本报上期报导),涵盖范围可谓广泛,影响政治生态甚大,值得注意。

然而在密州选票中还有一项全州不分党派的重要投票,那就是四个修正提案,分别是A提案和第二、三、四号提案,其中又以A提案受到最多的讨论会争议。A提案又名工作权提案,在8月7日投票前,您应该知道A提案的来由和内容,为密苏里州投下您的决定。

A提案是针对密苏里州州议会在2017年已通过之第19号参议院法案,而投下赞成YES(第19号参议院法案成为法律、可以实施)或反对NO(第19号参议院法案不能成为法律,不准实施)。

第19号参议院法案的内容是修改密苏里州法律,禁止强制工人加入工会或强制工人缴纳工会会费,也就是说工人在有工会的公司工作,不必加入或缴纳工会会费,而可以享受工会带来的福利,工人可以自由选择加入工会缴纳会费,工作权利不受到影响。这项法案不适用在生效前制定的工会协议,但适用于新制定的工会协议或今后要修改的工会协议。

如果A提案通过(YES),密苏里州的工人可以自由选择加入工会与否,可以免费享受工会争取到的福利。目前全美包括密苏里州有28州通过了这样类似的法案。

虽然这是一个有关工人与工会的法案,但它却会对全密苏里州的经济和工人的工资收入及工会的运作产生巨大的影响,是以赞成和反对者双方都在争取选民的认同,而在8月7日的投票中一决胜负。

在两党立场方面,共和党倾向赞成,民主党倾向反对。

工作权法案在密州推动多年,但被前民主党州长Jay Nixon多次否决,但今(2018)年5月29日辞职的共和党前州长Eric Greitens于2016年当选后,随即在2017年二月初签署通过,原本应在2017年8月28日就可开始实施第19号参议院法案,但是密州各工会组织及支持工会组织团体联合取得大约三十万人的签名而成功的阻止了这项法案的实施,转而将此法案列入2018年8月7日党内初选的选票中,由选民投票再次决定实施与否。根据法律。只要征集到十万以上的签名,即可将议案改回再议。

反对实施工作权的人士指出,根据非盈利智库经济政策机构(The Economic Policy Institute, EPI)研究调查报告显示,工人在实施工作权的州之平均工作收入比不实施工作权的州要少3.1%。报告中同时指出,工会协议中规定工会要代表所有工人,在实施工作权的州里,工会得提供昂贵的福利予不缴会费的工人。

「我们密苏里」组织(We Are Missouri)发言人Erin Schrimpf反对工作权法案,Schrimpf用人口普查和劳工统计局资料数据表示,在实施工作权的州里,工会工人和非工会工人的工资和福利都比不实施工作权法律的州明显要低,这样造成工作家庭收入减少或经济不安。

如果工人工资收入减少,密州美国劳工联盟工业组织(Missouri AFL-CIO, The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations)会长Mike Louis表示,这将会产生全面性所得税税收减少的影响,包括教育预算。他也指出,工作权法案也会影响中小企业,因为人们收入减少,就会减少支出,影响市场繁荣。

Louis说,在工作环境安全方面,劳工统计局资料显示,实施工作权的州在职死亡率比不实施工作权的州要高50%,那是因为工作安全法规没有认真的执行。

根据劳工统计局数据,2016年全国有5189件工作死亡案件,其中2955件发生在实施工作权的州里发生,比率是56%。

但是,支持工作权的人士、密州联合工业会(Associated Industries of Missouri)会长Ray McCarty则表示,如果实施工作权法案,将会为密州新带来一些公司,例如密州和墨西哥有些制造鞋子和砖块的公司,因为密州不实施工作权法案而离开密州,他希望实施工作权法案能带给工人更多的自由和选择权。

密苏里州务卿办公室对这项A提案拒绝发表评论。

所以,密苏里州A提案工作权法案在密州实施与否,就看选民在8月7日投票日中的投票结果,如果投赞成(YES)即将在密州实施工作权法案,如果反对(NO),密州将不实施工作权法案,您的一票至关重要,敬请把握。

8月7日投票其他三个提案分别是

二号提案:

是否应按照2018年5月29日颁布的第27,057号法令的提议修改圣路易斯郡宪章?如此修改的章程规定,理事会可以任命一名在密苏里州执业的执照律师及其执行人员,与外在私人律师签订合同,外在私人律师应是在密苏里州执业的执照律师。

三号提案:

是否应按照2018年5月29日颁布的第27,058号法令的提议修改圣路易斯郡宪章?如此修改的章程将规定,县宪章第2.170节中使用的雇用一词应严格按照州法律的规定解释,特别是8 CSR 10-4.150,因为该规定已经于2018年4月12日生效。

四号提案:

是否应对圣路易斯郡宪章进行修订,规定竞选捐款的监管,竞选资金转移的监管以及网站公布某些县财务文件,遵循圣路易斯郡行政主管和圣路易斯县选举委员会第27,059号法案附件A所述。