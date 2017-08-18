9月8日「齐鲁美食节」空降来袭！

届时国家级鲁菜大师们将巧用当地食材，亲自掌厨，精心烹饪。各种一流正宗，风味独特，制作精细的鲁菜佳肴将以色香味馈赠嘉宾们的味蕾！

大师们也还将在现场表演精湛的厨艺绝活，向嘉宾们生动展示精品鲁菜技艺，演绎鲁菜文化的独特魅力。

同时，京园宴会厅还将配备优雅氛围，高档餐具，以及分餐制等至尊服务，到场嘉宾宜正装出席宴会，享受一场融美食与文化为一体，味觉和视觉双收的至尊体验！

晚宴设在圣市大学城橄榄大道上著有名气的京园宴会厅(Mandarin House Banquet Hall, 8004 Olive Blvd., St. Louis, MO 63130)，七点正式开始。

时间关系，烹饪大师们会选择部分极有代表性的作品来做厨艺展示。

晚宴菜单初步定为八个热菜，四个凉菜，一个汤，三个面点。特级精品，至上服务，费用为每人$100。

网上订位专线http://www.slmcs.org/ticketing.asp将于8/22晚上8点正式开通接受订位！

由于席位有限，建议有意者及早在网上购票。额满为止，欲购从速！

具体的购票方式请参照网上的详细说明。电话问询请拨圣路易斯文化中心：636-590-6988。

期待您的到来，共享“齐鲁美食节”带给圣市社区的至尊体验。