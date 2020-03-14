Ferguson-Florissant学区停课

Mercy医院检测站开始运作 首日约50人

【圣路易时报讯】

密苏里州目前有五例确诊案例。

案1: 圣路易郡, Ladue区,由意大利回来的女大学生。

案2: Greene郡, 春田市,20多岁年轻人,奥地利回美,境外感染。

案3: 圣路易郡, 国内旅行感染,50余岁病患。

案4: Henry郡, 周六上午宣布,位于密苏里州西部,离圣路易261里,车程近4小时的Henry郡,目前病患住院中,医院名字不对外公布。

案5: Greene郡, 春田市,目前不对外公布病患详情。

目前为止,密苏里州有122人接受新冠病毒检测。

在圣路易东南区,离圣路易只有40里,车程45分钟的伊利诺州St. CLair郡目前有两位(60余岁和70余岁)女性确诊患。

伊利诺州目前确诊人数为64人。

圣路易郡Ferguson-Florissant学区即将关闭学校。在周六晚上发布的声明中，学区将从3月18日（星期三）至4月3日（星期五）停课。

从3月18日到3月20日，学校的课堂教学将继续通过网路进行。这些课程将于3月21日至29日的春假期间停止。然后，网路课程将于3月30日至4月3日再次开始。

3月16日（星期一）和17日（星期二）将为学生和教职员提供网路指导和设备，以方便进行网路教学。

该Ferguson-Florissant学区有一万一千名学生。

周六开始的Mercy医院检测站在周六早上寒雨中开始作业。院方表示,这不是检测,也不是诊所,而是一个收集检测样本的检测站。

在开始的一小时内,约有20辆车经过检测站,等待时间较长,每人约五分钟,四到五天后收到检测结果。

下午四时检测站结束当天工作,共有约50人接受检测。大都是一人在车接受检测,这些病患都被要求自我隔离。

Mercy医院检测站测试费100元,大部分的保险及医疗保险,医疗补助都会给付。

全世界的苹果店(Apple Store)将自本周起关闭两周,在圣路易郡的苹果店有Galleria购物中心及West County购物中心。

新冠病毒后续状况发展请密切注意圣路易时报网站 www.scanews.com，联邦疾病预防和控制中心(CDC) 网站 www.cdc.gov/coronavirus，密苏里州网站 www.health.mo.gov/coronavirus，及圣路易郡新冠病毒疫情网站 www.stlcorona.com。

圣路易郡新冠病毒疫情专线电话314-615-2660。