知名中餐馆「首都」（Hot Wok Cafe）在中华日美食区大受欢迎

位于圣路易斯西郡之「首都」餐厅（Hot Wok Cafe），长期以来深受华裔社区的喜爱，每年中华日活动均少不了首都餐厅的大力支持，摆设摊位推广中华美食，吸引大批游客前来排队品尝，首都老板William Shih (史奉锡)夫妇与子女、员工在摊位一起服务，参与中华日。

William Shih (史奉锡)夫妇每年都和子女热心参与项各社区活动，积极为中华美食传承贡献力量与付出，使圣路易斯地区有着家喻户晓、独门厨艺的中餐馆。

「首都」餐厅 每逢週六推出傳統中式早餐

早餐美食供應時間 每週六 10:30am-2:00pm

飯糰‧肉羹‧牛肉麵‧蔥油餅‧三鮮水餃‧豬肉水餃‧艇仔粥‧魚片粥‧皮蛋瘦肉粥‧燒餅牛肉‧五香牛肉‧麻辣牛筋‧涼拌海蜇皮‧涼拌芝麻麵‧山東燒雞‧韭菜盒子‧自製豆漿‧自製現炸油條

Tel: 314-576-7008 Fax: 314-576-6152

14346 S.Outer Forty Rd. Chesterfield, MO 63017

營業時間:

Lunch Specials Mon.- Fri. 11:00am – 2:00pm

Dinner Mon.-Thurs. 4:30pm – 9:00pm

Fri.-Sat. 4:30pm – 9:30pm

Sun. CLOSED

本店招牌名菜

鍋塔雞‧芙蓉雞‧乾烹雞‧椒鹽蝦‧八寶菜‧什錦拉皮‧秘製豬腳‧海鮮煲‧溜三絲‧清蒸魚‧五絲魚翅‧乾燒明蝦‧椒鹽魷魚‧紅燒海參‧糖醋牛肉‧生炒魚片‧三鮮炸醬麵‧三鮮炒碼麵‧韓式辣炒魷魚