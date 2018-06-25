(帶團老師：簡瑞瑋)

不知不覺間，我們的旅程已經進入了第八天(六月六日)，也逐漸接近尾聲，在離開前的最後這兩天，我們將在臺北度過，繼續探索這座充滿活力和魅力的城市。

今天的活動從9點半開始，因此很多人得以睡了一個長長的覺，這樣的情況在我們這趟行程滿滿的旅行中甚是難得。在飯店一樓的自助餐廳用完餐後，我們將去探索臺北迪化街。我們乘坐捷運前往大橋頭，並在那裡見到了我們今天的導遊Sunni跟Jenny。

首先，Sunni帶我們去看了臺北的傳統菜市場，雖然現代人已經習慣了便利店和大超市，但是逛逛傳統的菜市場也是別的一番趣味，你會在和老闆的寒暄、砍價和閒聊中完成交易，隨著彼此間越來越熟悉，以後的交易與其說是購物，不如說是互相照顧，這種人情味兒是在現代大都會的超市中難以感受得到的。

在市場裡，我們品嘗了鮮榨的甘蔗汁，店裡的老闆毫無保留地跟大家講甘蔗汁的製作，並示範甘蔗汁是如何被榨取出來的：他將一根根甘蔗塞進榨汁機器一頭後，另一頭就流出了甘甜的甘蔗汁。

在市場內我們看到了一座小小的長老教會會所，由此Sunni向我們解釋了市場的由來：以前人們在教堂裡做完禮拜後會想要順便買一些東西，因此這裡的商販越集越多，由此而形成了繁榮的市場。

當我們沿著菜市場繼續往前走時，一座精緻而古樸的慈聖宮出現在了我們的面前。這座廟開了三座門，Sunni跟大家解釋說中間的大門是給神明通過的，右邊的龍門才是給拜神的人們通過的，而出來的時候，應該走左邊的虎門。我們從右邊的小門跨入廟裡，被這裡完全不同各種道具所吸引。Sunni還示範了如何抽籤卜卦和擲杯問神，大家都聽得饒有興趣。

在菜市場漫步體驗了老式的臺北慢生活後，我們緊接著去了臺北迪化老街的一家傳統糕點作坊——李亭香。據說，這家糕點作坊已經有124年的歷史了，它經歷了臺灣的種種歷史變革，而它的味道也受到世代臺灣人的喜愛。

我們將在這裡體驗如何製作傳統的臺灣糕點。在糕點製作老師的指導下，大家有幸體驗製作了三種不同口味的西平餅——巧克力味、綠茶味和原味。在製作糕點的過程中，同學們也充分發揮了他們的想像力，有的將糕點製作成長頸鹿的形狀，有的做成汽車，還有的做成了昨天在濟慈基金會看到的蓮花形象。在製作完糕點後，我們去了一家以美味的米飯而著稱的餐廳—稻舍，同這條街上其他的店鋪一樣，這家店也有著悠久的歷史，它曾經是一家米店。

午飯後，導遊為我們安排了一個有趣而且能更直接瞭解迪化街的尋寶闖關遊戲！簡老師將大家分成三個小組，Sunni給了每個小組一個任務袋，大家被要求按照任務袋裡的內容在老街尋找獨特的圖案、古老店家，魚翅、海蜇皮、台灣古典藍布紋等等。儘管下起了雨，但是每個小組都很努力地去完成任務。在執行任務的過程中，大家也得以在迪化老街走走逛逛：這條曾經支撐臺北半壁經濟的商業街全長800米，是臺北保留最完整的老街，幾十棟精美的老式西洋建築，仿佛把大家帶去了臺北的舊時光。

下午三點半，我們去了日星鑄字行——這是臺灣現存的唯一一家鑄字行，在這裡，大家親眼見識了漢字是如何被鑄造出來的，也親手體驗了老式印刷術。看到這麼多漢字整齊地排列在一起，大家最想做的就是找到他們的中文名字的漢字，但是導遊早就有了準備，在體驗活動結束後，我們每個人都得到了他為大家準備的印著自己名字的漢字，大家的興奮溢於言表。

經過了一天的東奔西走後，臺北老街的體驗活動暫告結束，我們乘坐計程車從老臺北直接穿越回了現代的臺北。今天的晚餐大家將在位於臺北市中心的一家集美食與購物於一體的Mall自由覓食。晚飯後，我們還有一場大戲即將拉開帷幕。在台泥大樓的演出廳裡，大家欣賞到了一出經典的西遊記中的《白骨精》，演員們精湛而又幽默的表演令大家看得十分投入。

這一天是長長的一天，也是美滿而充實的一天，傳統糕點的芳香、漢字的博大以及京劇的美妙都令大家流連忘返。然而，我們終於要迎來了在臺灣的最後一天，這一天我們將繼續在臺北探險。

來臺北怎麼能不去看看臺北的地標性建築臺北101呢？參觀臺北101成為了我們這趟旅行的壓軸項目。在臺北的最後一天，大家終於站在了101的頂層上，將令人驚歎的臺北美景盡收眼底。

此後，大家被分成了每兩個人的小組，在簡老師早已聯繫好的臺北大學未來華語老師的帶領下繼續探索臺北。在小組離開之前，簡老師給他們安排了一個看似簡單其實又頗具挑戰性的任務——100元換物遊戲：簡老師給每組學生100元新臺幣，他們可以用這100元買到的東西以中文與路人交換物品，每組必須交換三次以上，誰最後換到的物品最有趣誰就是最後的贏家。

經過了近五個小時的各自活動後，大家又聚集在了一起。此時，他們將分組展示他們的換物成果：經過三次以上的交換後，有的小組換到了一瓶水，有的小組換到了一包紙巾，有的小組換到了一片嬰兒尿布和一只用過的唇膏，也有的小組換到了一個來自香港迪士尼的紅色小盒子，還有的小組換到了一個自拍杆和太陽墨鏡。

那麼，誰換到了物品最有趣呢？簡老師將這個難題交給了協助他們進行換物遊戲的本地大學生。經過短暫而激烈的討論，大家決定將票投給了換到嬰兒尿布和用過的唇膏的那一組，大家覺得他們換到了物品最出乎意料也最有趣。作為獎勵，這組同學也得到了簡老師精心準備的小禮物一份。

在臺北的最後的晚餐是在一家高大上的海鮮自助餐廳進行的。這裡的食物極其豐富，可以說是應有盡有；不但囊括了不少臺灣美食，而且還有各式西餐甜點，從披薩到大腸，從山豬肉到生魚片，每個人都找到了自己想吃的食物。作為在臺北的最後一餐，這無疑是非常令人滿足的。

在這最後一天，簡老師還送上了為大家精心準備的禮物：有我們在旅行期間吃到的美味的紫米，還有精美的臺灣紀念品，大家也紛紛對簡老師辛苦的付出表示感謝。晚餐的最後，師生都沉浸在感恩的氣氛中，這也為我們這一次的臺北之行也劃上了完美的句號。