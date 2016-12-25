FBI震怒 移民局暂停所有入籍申请

自从川普当选为总统，各种争议就没有间断过。华人圈不知从何时起开始疯传“入籍自保”的说法。因为川普的另类作风已经深入人心，不知道他上任后会实行什么样的移民政策，所以符合条件的华人不再犹豫，纷纷选择申请入籍。

然而，一盆冷水浇下，由于移民局的背景调查系统出现Bug，175名没有通过FBI北京审查的人已经被批准为公民。移民局下令暂停所有新公民的申请。

受此影响的大概有1.5万名申请入籍的人士。

电脑系统出现Bug

众所周知，背景调查是入籍申请程序的重要环节，故障解决前案件不会放行，申请人只能耐心等待 背景调查一直是入籍最重要的关卡，移民局通常会进行至少两次，第一次在N-400入籍申请表格递交后，第二次则在宣誓前一周，有特殊情况，甚至会在宣誓前一、两天移民局还会最后检查一遍申请人的背景。然而《华盛顿时报》报道，有175名移民并未通过联邦调查局（FBI）的背景调查，该局竟然照样批准这些移民成为美国公民。

出现问题的是移民局的电脑系统ELIS，这个系统2014年投入使用。

绿卡申请也错漏百出

实际上不止入籍申请出问题，早些时候，移民局被曝出将近2万张绿卡寄错地址或者遗失，它们可能会被恐怖、犯罪份子，或一些无证移民在美国使用。

对于移民局最近这些事件，国会众院司法委员会主席古德拉提（Bob Goodlatte）非常不满，他对移民局并没有向他报告这许多失误和问题，他是靠消息来源才获得移民局内部电邮，然后才知悉此事。

古德拉提致信移民局，要求提供此事调查的详细资料，使能深入了解此事。他说，联邦应该采取必要措施将不应该获得美国公民资格的人取消入籍批准。

來源 : 僑報網