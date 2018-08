Unique and Creative Breads & Pastries, Plus Classic Pineapple Gems, Taro, Bolo Buns and More!

獨家創新麵包糕點 每天新鮮出爐 經典鳳梨酥 芋頭包 菠蘿包 應有盡有

Premium Tea, Coffee and Flavorful Fruit Milk Customized for You

優質茗茶 精選咖啡 客製原味水果牛奶 精緻飲品 僅此一家

Add Boba, Herbal Jelly, coconut Jelly for Free!

波霸 仙草 椰子果凍 免費加料!



The Foundry Baker

11424 Dorsett Rd.

Maryland Heights, MO 63043

Tel: 314-884-1116

Mon-Fri 7:30 am-4 pm

Sat 8:30 am-4 pm

Sun closed

www.thefoundrybakery.com

#thefoundrybakery