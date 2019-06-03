KT82賑災越野接力，勝跑者赢双项冠军

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

炎夏到，長跑季節步入尾聲，但未沉寂，並作最後一粲。六月一日星期六，聖路易（St. Louis）地區的跑步發燒友再次集結於南伊里諾大學（Southern Illinois University Edwardsville) ，舉行了一次規模龐大的接力比賽，以跑步的熱情和對同道的關愛，作最後巡禮，送別長跑季節。

茫茫跑者之中，不乏華人身影，尤其是穿著紅底白字跑服，胸前有一個中文「勝」的跑者。他們穿梭於跑道和營區，通過比賽和閒聊交流，展現華人健康、開朗的一面。

聖路易地區的華人跑群- 勝跑群繼往開來，組織了三隊（18人）參加這個名為KT 82 的接力賽，並展示競技力，分別奪得Master男子(平均年齡50或以上）組和Master男女混合組冠軍。此外，不少華人融入公司和美國朋友的隊伍參賽。

「我一直跃跃欲试想尝试KT82，跑群里的跑友去年也强烈推荐过这个比赛。」第一次參賽的向靖宇說。

KT 82是本地一個著名接力比賽。KT 是Katy Trail 的縮寫，它是一條由鐵路改建的綜合遊樂徑，82代表82英哩。由於比賽大部分路段在Katy Trail上，故以之命名。

今年夏天美國中西部雨量大，密蘇里河多處氾濫，影響部分賽道。賽事主辦機構臨時改變比賽地點和比賽形式，並改玄易轍，將比賽的主調改為賑災，為水災籌款。

由於臨時改變比賽安排，難免不週，運送物資到營區的車輛不足，以至大排長龍，出現延誤。然而瑕不掩瑜，大多數人都能包容體諒。

「三條路线的起点终点均在一起，队员守在原地即可，不用像在Katy Trail那样要开车赶场子去每一个交接棒地点，但却因此失去了不少比赛的紧张和刺激性。」第二次參加 KT82比賽的王福東比較了今年和去年比賽的分別。

比賽最大的挑戰是夏天的高溫和濕度，考驗跑者的耐力和意志力。此外，團隊的協作和隊友之間的支持，豐富了比賽的内涵。

「新赛道难度和Katy Trail的四段爬山路线相比不可同日而语，但总体感觉难度非同一般，尤其是3.1迈的草地赛道，蜿蜒不平，坡度起伏，加上无风，无荫，颇为不易。」王福東分析。

逾千人組成二百多隊參加了本次比賽，加上前來打氣的親友，使得因暑假空虛的大學校園熱鬧非凡。許多參賽者零晨三點多從家裡出發，速度快的隊伍也要下午四、五點才能完賽。當日最高氣溫華氏89度，濕度逾80%。

「旧伤复发最后几棒忍痛完成没有放弃（如果是个人赛可能就drop out了）。最大的收获是认识了一堆新朋友，真的让漫长炎热的一天没有那么难过；挑战了自己的极限，跑了自己一天最长的距离。」向靖宇總結他的體會和收穫。

「在高温烈日下与其说是一种磨砺，不如说是一种体验，一种责任，一份担当。队友情如兄弟，一个心气，一种精神，团结协作，患难与共，那接力又何尝不是乐趣，享受，不是一次友谊之旅？」王福東說。王福東與以黄建生为队长的其他五位隊員組成的神龜隊以9:51:01奪下Master 男子組第一名。

勝跑群是聖路易地區的華人跑步群體，歡迎有興趣的朋友參加。请联系黄建生：jshuang2011@gmail.com。

(撰稿: 路易士)