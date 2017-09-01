labor day 小长假去旅游 Google 航班旅馆行动版新增：「更便宜日期」订机票订房比价

很多朋友在选择旅行时，会因为更便宜的「机票」和「旅馆」价格，而调整自己的旅行日期。回过头来说，一个好用的订机票丶订房服务，如果可以让我们「先从便宜的日期」开始比较，那麽应该会便利许多。

我自己很久之前就有在使用订房网站时，为了比较提前或延後几天的价格变动，而重复操作了好多次搜寻检索。所以今天 Google 航班丶 Google 旅馆搜寻在行动版上推出了更新，加入了便利的「更便宜日期」比价工具，订机票时可以优先查看如果提前或延後几天会更便宜，订旅馆时可以查询这间旅馆每一天的价格波动。而且比很多订机票与订房网站还好用。

首先让我们看看「 Google 航班行动版」，不须安装 App ，直接在手机浏览器上打开前面网址就能开启。

我先选择一个想要搭机前往的城市，大概设定一个日期，接着在搜寻到的机票结果中，除了一般的航班比价，还可以拉到画面中间，找到「其他日期有较便宜的机票」的提示，点开这张［日期］卡片，就能用「更便宜日期」进行比价。



其实 Google 航班一直都很好用，我之前出国旅行时都优先使用他来找机票，因为我觉得无论介面丶速度与比价的方法上都更顺手，详细教学可参考：「善用 Google 航班搜寻找出理想便宜机票的 10 个技巧」。在用日期做机票比价时，可以在表格中看到「上方栏：出发日期」丶「右方栏：回程日期」，两者的交叉点，就是我选择这两天来回时的机票票价，非常直觉易懂，而且会用绿色标明最便宜的往返时间。另外我也可以滑动到「价格走势图」，这时候可以往前後滑动，查看到甚至一整年的机票走势，这样要决定一个更便宜日期就简单多了。

Google 的旅馆搜寻也可以做这样的比价，旅馆搜寻不需打开特定网站，直接在 Google 搜寻寻找「你要前往的地点 旅馆」这样的关键字组合即可。（你可以延伸参考更多技巧：Google 搜寻技巧教学：解决生活问题的 20 张搜寻卡片）例如下图中，我搜寻「日月潭旅馆」，往下滑动，就会看到 Google 旅馆搜寻呈现的价格比较，还不一定要调整日期，先点进一家我中意的旅馆。

这时候，就会在这家旅馆的资讯页面上，看到她的「每月每日价格趋势」图。

更进一步的，如果我开始点选入住日期，这时候在弹出的月历清单中，可以看到每一天的旅馆价格变动，帮助我决定要哪一天入住丶哪一天退房。

Google 航班与旅馆搜寻，一直是我规划自助旅行时会优先使用的工具，因为简单而有用，尤其是「日期比价」，用起来快速方便，先决定好旅行日期，接下来的旅行规划就会顺畅得多，接着再搭配我下面介绍过的一系列自助旅行工具与方法：

1. 自订地图麻烦？我都这样轻松在 Google 地图规划旅行

2. 如何和朋友一起规划自助旅行？我的旅行 App 协同合作经验分享

3. 9款安排自助旅行 App 推荐比较表：从行程规划到景点导览比较

4. 出国自助旅行必备的 10 种 App： 从最精简到用得上

决定一个好的旅行日期，是旅行的第一步，而近期在 Google 航班与旅馆搜寻中新增的这些日期比价功能，值得大家好好利用。

来源：侨报网