Metro高中在京園餐廳舉辦年度最大募款餐晚會活動

Metro Academic and Classical High school Trivia Night at Mandarin House

1972建校的Metro Academic and Classical High school （Metro） 是聖路易斯市學區的一員，學生人數350位左右，2019 年U.S. News 評量為密蘇里州排名第五的高中。

由於京園餐廳場地舒適寬敞，食品物美價廉，服務親切和藹，學校家長會於2020年3月7日（星期六）晚上假京園餐廳舉辦年度最大募款活動Trivia Night。

當天下午佈置活動會場過程中，全體志工對於經理Chin帶領的京園餐廳工作人員的專業態度和親切有禮讚不絕口。

除了志工們對京園餐廳團隊的讚賞，今年的活動是Metro建校以來第一次與亞洲餐廳合作，與會人士於會後皆主動向主辦人員表示對於場地設施、食物安排、服務品質的驚豔與感謝。

京園餐廳老闆蔡國雄先生除了到場祝賀活動圓滿成功，提供每位到場來賓九折優惠券以及學校六張優渥禮券，另外捐贈憑券用餐10%的收益給Metro Academic and Classical High school。

Metro Academic and Classical High school高中校長Steven Lawler和京園餐廳老闆蔡國雄先生

在場人士對於蔡老闆的慷慨捐贈報以熱烈的掌聲和歡呼。校長、老師、家長會長以及到場家長對於蔡老闆的慷慨皆表示感激和難以置信。

校長和家長會長特別表達可以與京園餐廳合作的榮幸心情，他們一致希望可以繼續與京園餐廳合作辦更多活動。

活動以trivia遊戲為主軸，大家一邊動腦筋想答案、一邊享用京園餐廳美食，一邊參與 沈默競拍 競標產商捐贈商品。

Trivia Night活動在大家面帶滿意笑容、口袋拽著折價券、懷抱競標獲得商品下圓滿落幕。