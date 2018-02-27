展示中國傳統節日文化 龍的傳奇、長城之旅、傳統舞蹈、國樂揚琴

MICDS（Mary Institute and ST Louis Country Day School）舉辦每年一度的農曆新年節慶活動，今年已邁入第四年。中文班學生於二十二日在學校大禮堂再次對全校師生及外界來賓展示了多項中國傳統的文化節目，其中包括了動態的舞獅和功夫扇以及靜態的文化演講。除此以外，還有來自華大學生的扯玲表演。

在輕鬆歡喜的氣氛中，這是一場集校內師生，從小學、初中到高中部、校外學生家長以及來自孔子學院的貴賓李院长、朱教授及其同事一同慶祝狗年到來的文化響宴。

栩栩如生的舞獅表演在喜慶的音樂中揭開序幕。延續傳統，但有別于過去以敲鑼打鼓帶領舞獅舞動全場，搭配中文流行樂【小蘋果】，傳統舞獅結合創新，這支由學生自導自演的舞獅表演讓所有的師生們眼前一亮。富有節奏的律動，中西合璧的舞步，時而搖尾巴、眨眼睛，抓癢，形態活潑，引起觀眾們哈哈大笑。

不同於以往，今年的舞獅加入了富有創意的中場球賽，兩隻舞獅彼此較勁，盡力將球踢入球門。俏皮又可愛的動作讓現場一片嘩然，突然球被踢到觀眾席，一名學生隨即把球丟回台上，頓時拉近與觀眾的距離。接著舞獅高舉萬事如意的紅聯向全體師生拜年。

接下來是功夫扇的表演，學生們身著黑色服裝，腰部繫著紅色帶子。雖然這些畢業生練習的時間有限，但大家全力以赴，耍起扇子來有模有樣，動作一致，柔中帶剛。值得一提的是當多把扇子同時打開時，開扇響亮的力道，唰的一聲，讓全場為之一驚，歡聲雷動。然後小學部三年級的學生們拿著扇子井然有序地走上臺，有條有理地打開扇子，收起扇子，為這場功夫扇畫下圓滿的句點。

功夫扇以後是扯玲表演，有高有低，上上下下，左右交替，現場為之瘋狂。特別是看著夜光扯玲在空中舞動更是視覺一大享受，使全場的氣氛達到高潮。精彩的動態演出之後接著是靜態的文化演講，主題包羅萬象，比如龍的傳奇故事、長城之旅的經驗談、傳統舞蹈和揚琴等國樂的介紹。

表演結束以後，大家對學生们精彩的演出致以熱烈的掌聲。僅此祝願大家狗年旺旺旺。