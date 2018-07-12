Pan-Asia 泛亚超市 周年庆 促销季 享实惠

7月19日至7月25日大促销

自从Manchester大道“Pan-Asia”泛亚超市2017年夏天开业后就受到华人及各族裔人士的欢迎，在圣路易斯的华人几乎无人不知、无人不晓。 Pan-Asia泛亚超市面积三万平方英尺，商场的装修宽敞、干净、物品丰富、摆放整齐，各种熟悉的中国食品更是玲琅满目，应有尽有，为顾客提供了一个舒适的购物环境。

Pan-Asia泛亚超市除了提供优质的食物产品，也非常重视对顾客的服务。相对于许多其他亚洲超市，Pan-Asia泛亚超市在服务上做出了许多改变。他们秉持着“以客为尊，服务至上”的经营理念。

Pan-Asia泛亚超市地处 Manchester 路上与141高速公路以东的一个广场，交通便利。很多居住在当地的华人顾客说，这个店面离他们家只有十分钟内就可以抵达，方便很多。

Pan-Asia Supermarket

地址: 14246 Manchester Rd, Manchester, MO 63011

电话：（636）220-9999

营业时间 Hours

Monday 9AM–8:30PM

Tuesday 9AM–8:30PM

Wednesday 9AM–8:30PM

Thursday 9AM–8:30PM

Friday 9AM–9PM

Saturday 9AM–9PM

Sunday 9AM–8:30PM