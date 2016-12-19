Parkway学区, Winfield学区 证实腮腺炎病例 请注意您的孩子

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【圣路易时报讯】12月14日, 12月16日大圣路易斯地区 Winfield 学区和 Parkway 学区分别上报ㄗ生局,证实发生两起腮腺炎病例, 两个学区均已发信给家长, 提醒家长注意孩子。

发生在 Parkway 学区 Claymont Elementary School 小学的患者是该校的教职员，发病时並不在学挍， 经圣路易斯郡ㄗ生局评估決定，没有 Claymont 小学的学生需要隔离。

Winfield学区位于圣路易斯西北部, 离路易斯约45分钟车程。

如何保护我的家人？ 腮腺炎疫苗是预防腮腺炎的最佳方式。 如果您不确定您或您的孩子是否接受了腮腺炎疫苗，您应该联系您的家庭医生。预防腮腺炎和其他的感染是经常洗手，经常用肥皂和水洗手，并教孩子们经常洗手，勿与他人共用餐具，经常接触的表面（玩具，门把手，桌子，柜台等）也应定期用肥皂和水或用清洁抹布清洁。

成因：经飞沫传染的病毒性疾病

潜伏期：约2至3周

预防：建议在幼儿期注射德国麻疹、麻疹、腮腺炎3合1疫苗。注意个人卫生及环境卫生、勤洗手，勿与他人共用餐具



症状：发烧、头痛、耳下腺肿大，有时脸部两侧会发炎肿大，俗称「猪头皮」

并发症：可能引起脑膜炎、脑炎或听觉受损。若在青春期或成年后受到感染，易并发睪丸炎或卵巢炎，可能影响生育能力