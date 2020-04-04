【圣路易时报】新冠病毒疫情严重蔓延，密苏里州紧急呼吁医务人员加入密州医疗灾难支援组

Missouri Disaster Medical Assistance Team (MO DMAT-1)。

由于密州全部医疗系统需要更多的医护人员加入，密苏里州卫生厅、密苏里州紧急管理中心等共同呼吁在密苏里州的医护人员、急救人员等加入加入密州医疗灾难支援组。

密苏里州州长Mike Parson说，目前密苏里州所有医疗人员日以继夜，不眠不休照顾病患，现在我们需要更多医护人员、急救人员等，都能加入这项抗疫行动，能够提供名需要的医疗服务和维持生命。

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医护人员、急救人员等包括医师、药剂师、护士、医护工作人员、牙医、病理医师等。

以上人员也请目前还是医学生和医学院刚毕业学生或退休的医护专业人员加入，和执照最近才过期的医疗医护人员加入。

请有意加入的医疗医护人员可在线上申请加入: Health care professionals are urged to apply online at https://missourionestart.com/moshcf/。