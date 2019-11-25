【圣路易时报讯】由华人音乐家周余沛(Peter Chow)于2016年组成的The Grenadilla Celestina Clarinet Quartet单簧管四重奏乐团，11月23日(周六)晚间七时至八时半，在圣路易郡Manchester市市政厅二楼历史悠久的The Lyceum室举行了一场单簧管四重奏演奏会，淋漓尽致的展现了单簧管音乐演奏艺术，同时分享音乐轶事，十分精采，引人入胜。

周余沛在中国出生，17岁开始学习单簧管，1969年担任香港爱乐乐团首席单簧管，1971年他获得奖学金来到圣路易Concordia神学院就读宗教音乐硕士学位，1973年再获得圣路易华盛顿大学表演艺术奖学金就读华大，之后任教于华大并担任圣路易爱乐乐团客座指挥。

1980年周余沛进入商界，担任CMC电子经理，1988年成为位于Manchester路上知名电器超商Goedeker’s Superstore总裁。周余沛于2007年退休，但一直继续音乐之路及致力整理宗教音乐，2016年组成了单簧管四重奏，结合了在圣路易地区单簧管演奏爱好者和名家，共同推广这项乐器和名曲。

当晚演出的成员有Maryvill交响乐团首席单簧管Jason Blumenfeld, 前Vianney高中及Parkway学区乐队主任、现任圣路易Wind交响乐团低音单簧管John Panhorst和Kirkwood学区退休音乐老师Bob Baumann，Bob曾入选圣路易音乐教育协会名人堂并服役于美国海军及密苏里州国民兵乐队，目前是Wind交响乐团首席单簧管。