The W Karaoke Lounge

香槟美酒 欢乐无限 除夕新年 欢唱K歌



除夕(2月4日)、新年(2月5日)两天特别营业时间: 下午4时至凌晨2时 • 包厢费7折 • 消费满199美元 送香槟一瓶

各式包间 时代特色 华丽内涵 高尚典雅

S 包间 (8到10人派对) $58/小时

M 包间 (12到15人派对) $88/小时

VIP 包间 (20到25人派对) $108/小时

顶级音响设备 高清身历其境

顶级音响设备 高清身历其境 国、台、粤、英、韩语等歌曲 随时更新 应有尽有

地址: LOCATION

We are located at 6655 Delmar Blvd, University City, MO, 63130 conveniently right on the Delmar loop! Come by to grab a drink sometime or get a private room to karaoke with friends

营业时间: Open Hour:

Private Rooms Hours

Monday to Thursday: 4pm to midnight

Friday to Saturday: 4pm to 2am

Sunday: 4pm to midnight

Common area hours:

Monday to Thursday: 6pm to midnight

Friday to Saturday: 6pm to 2am (Cover Fee: $10 Charge)

Sunday: 6pm to midnight

电话: (314)376-4055

电邮: thewkaraoke@gmail.com