在圣路易林白国际机场里可以使用 Uber 和 Lyft 了!

【圣路易时报讯】对于旅客来说真是一个好消息: 你终于可以在Lambert International Airport使用Uber或者Lyft了。

就在今天上午本地圣路易邮迅报报道,Uber 和 Lyft愿意支付给圣路易林白国际机场3刀的接机、送机服务费,无论乘车人数多少。这两家公司每两年还要支付给林白国际机场$15,000。林白国际机场将为Uber 和 Lyft车辆提供具体的路边停车区域。

圣路易市市长Lyda Krewson表示: “这是圣路易市民想要的一种服务,我们很高兴能够达成这项协议。”

这次颁布的新政策是一次巨大的改变,因为从前只有UberBLACK才能接机,对于普通乘客来说,并不经济实惠。而且到了打的高峰期,有时候等一辆Taxi需要20分钟左右。现在乘客可以有多种选择。

但这项计划引发了一些抗议,因为它有利于像Uber和Lyft这样的公司,而不利以不同收费结构运行的传统Taxi的士服务。据了解,传统Taxi每次机场接机必须支付4美元的费用 – 3美元交给机场,1美元交给圣路易大都会出租车委员会,该委员会管理在圣路易和圣路易郡租用的车辆。Taxi也每月须支付246美元给林白国际机场。

How to get picked up at STL Airport



1. Request when you’re ready to walk outside.

Select a ride option that suits your group size and luggage storage needs.

2. Exit on the arrivals level.

After selecting your terminal, head outside to meet your driver at the curbside TNC pickup area.

3. Look for your driver.

If you can’t find your driver, contact him or her through the app.