「台灣之美 在新文化中飛揚」 冒險犯難海洋精神 聖路易台灣學者協會年會根紮台灣

【聖路易時報訊】聖路易時報第二屆聖路易台灣學者協會年會，四月二十一日於華盛頓大學醫學院區圓滿落幕。相較於上屆學術研討會的免疫學議題，本次特別請到各領域的台灣學者專家，跳脫嚴肅的學術研討框架，以輕鬆的角度探討生活中的各項議題。

本次年會的主題為「台灣之美：新科技、新思維 – 遊子情、傳承心、在新文化中飛揚」，共有兩項重要訊息，第一，讓聖路易優秀的台灣學者能有機會分享自身的經驗與研究成果；第二，使聖路易的台灣人無論來自台灣何處，專精何種領域，能有齊聚一堂，得到自己所需要的各項支持。

因此本次除了邀請仍在學的碩博學者分享自己的學術研究外，也請到幾位在美國耕耘已久的長輩，分享美國的生活經驗，文化差異，與價值衝突；期望能藉由此一年一度的研討會，重新凝聚聖路易地區台灣人的向心力，並將珍貴經驗與價值持續流傳。年會召集人賴榮輝博士表示，去年第一屆年會已小有成果，而今年的參與人數更是超過了一百二十位，希望這樣的大型聚會能邀請到更多聖路易地區的台灣人共襄盛舉，也能讓更多人的聲音被聽見。

與會許多聽眾學者大多是以留學生身分來到美國，雖有不少人在台灣已取得了學業或事業上的成就，來到美國時，仍遭遇許多典型外國人於陌生國家會遇到的難題。然而聖路易台灣學者協會期許自己，不但能在學術實務界持續精進，更能成為聖路易地區台灣人的最佳後盾。

年會尾聲，協會特別請到中研院院士、植物暨微生物學研究所賀端華博士進行摸彩活動，獎品為Ariel Premium Supply公司為本次活動特別製作的紀念水瓶，並以華盛頓大學免疫病理學博士生賴勁文精心設計的台灣意象圖案做為主題。賴勁文表示，圖案象徵了台灣人穿過浩瀚的太平洋來到美國，但根仍是深紮在台灣，難以割捨對於故土及家人的思念。在美台灣人將永遠秉持台灣的海洋冒險犯難精神，繼續於美國的天空翱翔。此意象深受在場聽眾一致好評。

本次活動邀請到以下優秀學者針對不同議題進行探討：駐休士頓台北經濟文化辦事處科技組游慧光組長、前華盛頓大學病理學系蔡承昌醫師、聖路易交響樂團低音單簧管演奏家黃姿穎博士、華盛頓大學心理治療學系副教授陳麗勳博士、華盛頓大學放射學系林岑軒博士、華盛頓大學能源與環境工程學系博士生林博成、TD Ameritrade資深資訊安全工程師崔豪、華盛頓大學社會工作學系碩士生龔姿卉、華盛頓大學人類學系博士生林宜羚、華盛頓大學免疫病理學博士生賴勁文、Fee Fee浸信會陳安、密蘇里浸信會大學客座教授吳宏為博士、中研院院士、植物暨微生物學研究所賀端華博士。