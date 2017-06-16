【寻找莹颖】全美搜寻章莹颖倡议书（急！请全力扩散并行动！）

美国各高校的同学们，各地华人同胞们：

UIUC 访问学者章莹颖同学6月9日中午失踪，至今已超过5天。莹颖的安危牵动着所有人的心：从身边的同事老师和朋友，到当地华人群体，再到国内外，无数人志愿参与到寻找莹颖的工作中。现阶段，各级警方和FBI正全力开展搜救工作。中国驻芝加哥领事馆也代表中国政府和各方保持沟通；莹颖家人已顺利拿到赴美签证，预计将于美国当地周五(6月16日）或周六到达芝加哥机场，由芝加哥领馆直接接送至UIUC。UIUC校方已安排特别工作组负责莹颖家人的来访和接待。

昨天（6月14日）FBI正式发布了章莹颖同学失踪案件的官方通告，定性为绑架，犯罪嫌疑人为一名白人男子。因为莹颖失踪已超过五天，现在不排除嫌犯已逃亡其他地方的可能性，为了给案情的侦破开辟更多线索，在此我们号召大家一起行动起来，在全美范围内通过各种线上途径（Facebook, Twitter等）传播警方对莹颖失踪的搜寻通告，并在线下打印通告，在自己的城市和社区张贴传播。

多一份传播，多一份希望。我们与时间赛跑，盼莹颖平安归来。

莹颖家人老师和同事、UIUC CSSA

2017年6月15日

FBI官方寻人海报下载链接：https://findingyingying.github.io/Library/fbi-yingying-zhang.pdf

来源：新浪微博