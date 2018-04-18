一年制硕士学位不被承认？海归硕士就业遭歧视

近日，网上有消息称，中国教育部推出新规定，一年制的硕士学位将不予承认，引起不少留学生恐慌，随后官方予以辟谣。

不过，不容否认的是，留学的平民化发展以及大规模“海归潮”的到来，让海归学位不再稀缺。有媒体称，海归就业从“黄金时代”坠入“青铜时代”，尤其是人数日益增多的一年制硕士，面临更为严峻的就业压力。“为完善我国的海外学历评估体系，教育部将规定国外学位修业年限不能少于两年(硕士)，一年硕士和半年硕士将不予承认。”近日，网上一条中国教育部新规让一些一年制硕士陷入恐慌。随即，教育部新闻发言人续梅现身辟谣，声称“没有此规定”。

用人单位对海归硕士年限有要求

《中国青年报》18日报道， “为什么你的硕士只有一年时间？一年时间能学到什么？”这是最让张航(化名)尴尬的面试问题。每逢此刻，他的心里都会浮现出一种“被质疑的不适感”。

“去香港读一年硕士，原本是为了提升自己，现在却被用人单位质疑。”张航有些无奈。

英国、澳大利亚等开设一年制硕士课程的国家与地区，都已和中国签订学历学位互认协议，让其文凭具有同等法律地位和相同效力，但通过学制判断学位含金量的“偏见”仍然根深蒂固。

据了解，一些用人单位会在招聘期间，对海归硕士“年限”提出明确要求。

学制长短是学历含金量的决定因素？就读于香港浸会大学的岳红豆并不赞成类似的判断。岳红豆本科毕业于华中科技大学。从大三开始，她便计划去香港读一年硕士。她认为，与侧重理论、注重学术的研究型硕士不同，一年制硕士更偏向实践方面的训练，这与自己想在短时间内提升业务能力的需求契合。

凭能力为一年制硕士正名

2017年12月发布的《中国留学发展报告(2017)》显示，目前中国已是全球第一大国际生源国，仅2016年出国留学人员总数就达到54.45万人，其中43.25万人回国发展。

留学的平民化发展以及大规模“海归潮”的到来，让学制短、选择多、花费低的一年制硕士成为出国深造的首选。据相关数据显示，2016年持有Tier4学生签证赴英留学人数为7.3万人，其中授课型研究生(一年制)人数上涨最为迅速，相比2015年涨幅高达82%。

如此火爆的一年制留学不免让一些学生产生投机心理。据调查发现，有留学机构主动提供一些商业数据，明确指出哪些专业热门，哪些容易录取、性价比高。而相应的海外高校也逐年增设一些中国学生眼中的热门专业，并适时降低录取门槛，打出“直接出国，100%入学，100%毕业，双语授课，落户北京上海”的广告。

产业化让海归学位不再稀缺，市场乱象让海归就业从“黄金时代”坠入“青铜时代”。尤其是人数日益增多的一年制硕士，面临更为严峻的就业压力。

陈果是北京一家互联网金融公司的人事经理，已连续7年参加校招工作。她透露，一些单位的人事主管并不喜欢招收非名校的一年制硕士，她本人也不例外。在陈果印象中，不少一年制硕士“心比天高”。“一方面，时间短，语言环境还没熟悉就回来了；另一方面，工资要得很高，工作水平却达不到预期。”

“混文凭的学生数量不多，但劣币驱逐良币，必然会损害留学生文凭在人们心中的含金量。”曾在英国攻读商科硕士、现就职于一家知名外企的谭文从经济学角度给出答案。在他看来，用人单位因学制原因拒收授课型研究生，只会伤害一些真正优秀的学生。

“凭借能力仍然能为一年制硕士正名。”陈果说。她表示，大多数情况下，文凭只是一块敲门砖。用人单位仍然侧重求职者的专业素养、实操能力以及面试中的语言表达和逻辑思维。“当然，还要做好一年制硕士文凭不能给你带来求职优势的心理准备。”陈果表示，“不要妄想一个海归的名头就能让你当上CEO、迎娶白富美、达到人生巅峰。

2018-04-18 10:41 来源：纽约侨报