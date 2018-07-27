七年之后，我们真的“拒绝平庸”了吗？

廉价的努力，

通常只能换来廉价的结果。

你会为“廉价”而妥协自己吗？

引

七年前，2011年，

江苏高考作文题是《拒绝平庸》。

一时间，社会热议：何为平庸？

年轻人又该怎样拒绝平庸？

百度百科说：

平庸，指一生寻常而不突出，依附如风，

无法鹤立鸡群，做不到万众瞩目。

几年后，冯唐老师反复吐槽了“中年油腻”。

年初，“青年佛系”变成了社会热词。

有人说生活本应简单、安逸，

另有人说“佛系”仅仅是碌碌无为的借口。

每一段风潮，都仁者见仁，智者见智。

七年前，写下“拒绝平庸”的江苏考生，

如今早已步入职场。

此刻的他们，真的拒绝了平庸吗？

而我们呢？我们应该怎样地活着？

今天，我说三个故事。

01

三年前，我的朋友Z入职了一家外企。

如今，刚刚过完26岁生日的Z

已经开始带着20多人的团队，

独立承接大大小小的项目了。

面对Z如此迅速的成长，

我不禁有些好奇，便问她有什么“职场心得”。

她羞涩地笑了笑，

和我说了这样一个故事。

初来乍到的一年多里，

Z工作很努力，

隔三差五会主动加班。

六点一到，别人下班，

而她会下楼买快餐，

然后又坐回办公桌前，

工作到八点左右。

久而久之，

Z在项目上花得时间，

远远超出她的同事。

对于项目的每一个细节，

Z都钻研得很透彻。

Z的情商很高，也很低调，

从来不卖力地向领导推销自己，

更不主动提起自己加班的事。

她只是在不经意间，在必要时刻，

找领导聊一聊她自己对项目的见解。

领导是个明眼人，

看得出她下了功夫。

不到两年，领导升迁，

便向上级推荐了Z，

Z自然地成为了团队的领头人。

听罢，我沉默了一小会儿，问Z:

“你是怎么会有这样的觉悟，

主动地比别人做得更多更好呢？”

“我第一天走进公司时，

看到几个三四十岁的员工，

坐在桌前看视频、刷微博。

下班前，我又经过他们的座位，

他们仍然在玩手机。”

她接着说：

“后来，稍稍打听后，我才了解，

他们已经来了好多年了，

对公司有一些贡献，

因此也一直被公司留着。

但如此消极懒散的工作状态，

也注定了他们不能向高处走。”

她一句话，

令我印象深刻——

“刚踏进公司，

我仍有些迷迷糊糊。

但在那一瞬间，我清楚地看到了自己不想变成的样子。”

Z的故事，给了我很深的警醒。

为什么很多年轻人不愿意努力？

因为他们尝试过努力，却看不见结果。

刚刚入职，工作也曾经很勤奋，

但时间久了，若没能得到预期的嘉奖，

心理便会慢慢失去平衡。

他们眼巴巴地望着身边人早早下班，

觉得自己的奋斗毫无意义。

不久，他们便选择放弃，

说“佛系上班，不伤身体”。

假佛系，其实是真咸鱼，

不懂得隐忍，也不懂得积累。

而Z，自始至终头脑清醒，

从没有因为别人，而动摇了自己。

刚刚入职的我们，

若把四五十岁的油腻中年当作行为标杆，

只会在安逸中消磨时光。

当我们醒来时，

也浑浑噩噩地到了四五十岁，

慌乱间，即使想褪去自己的油腻，

才突然发觉，已经没有了力气。

别人的平庸，

不是你我将就的理由。

02

去年，当我在教授托福阅读的时候，

我每天会布置一些长难句，

要求学生们课后理解、记忆。

从课堂反馈中，我可以很明显地看出，

学生们对于一些句子的掌握程度仍然很不足。

每到此时，我也在思考：

虽然这是英语难点，

但我已经仔仔细细地讲解了方法，

为什么大家还是记不住呢？

课后，一个学生找我聊天，

提起了长难句的事儿。

他说：“我在纸上练习了4遍，

却还是记不住句式。”

我想了几秒钟，问他：

“你有尝试练习30次吗？“

他的目光中透出诧异：

“可是，别人都只练2、3次的。”

我想了一会儿，开口说：

“我来说一个简单的道理。

这个班里，没有人会练习超过五次，

但如果你真想成为这里的赢家，

就不能只想着‘别人付出了多少’。

去练30次吧，我向你保证，

当你练到第20次的时候，

你心里会骂我太狠毒。

但当你练完这30次的时候，

就已经把知识点掌握得一清二楚。

下节课里，你就会很有底气。”

如果说，4次是一般人的努力，

30次练习所达成的效果，绝对不一般。

30次，虽然看起来很多，

其实，也不过是30分钟的工作。

而在这30分钟里，

你完美地解决了一道难题，

悄悄地与别人便拉开了距离。

吃一点“苦”，多一点进步，

养成一种习惯，何乐而不为呢？

若是你每天都如此要求自己，

30在你眼中，会逐渐变得顺理成章。

日积月累，你与他人的距离将会越拉越大，

不仅在于学识，更在于面对挑战的心态。

说“他们都只练几次”，

不过是在用别人的慵懒，

为自己的不努力找来了理由。

廉价的努力，

通常只能换来廉价的结果。

你会为“廉价”而妥协自己吗？

03

前些日，我乘高铁去北京

陪同朋友参加一场中美教育高峰论坛，

而朋友是此论坛的一位主持人。

临行前一晚，我在行李箱中

叠放了几件的正装白色衬衫，

又配上了一件深蓝色的西装外套。

还有，一双棕色皮靴。

我的母亲不解：

我又不是受邀嘉宾，

北京天气又这么热，

需要穿得如此正式吗？

“你看看大街上，

哪个人穿成这样？”

我笑着回复母亲：

“若是他们都在烈日下穿着裤衩，

我也一定要穿着裤衩，走入会场吗？”

第二天早，我身穿白衬衫，披着西装外套。

会场里，我身边不乏来来往往的参会者，

人人都着装休闲、简单。

人群中，偶尔能看见几位西装革履的男人，

或是画着精致妆容的女人。

不用想，他们大多是受邀嘉宾。

第一轮圆桌会谈里，

令我印象最为深刻的，

是前帕森斯服装学院的院长、

全球设计界首屈一指的大师——

西蒙·柯林斯Simon Collins先生。

他在台上十多分钟的分享，

引起了我很多的思考。

我悄悄地对自己说：

“我一定要找他聊聊。”

会谈刚刚结束，

在片刻的休息时段里，

柯林斯先生走下台。

我没多想，走上前去。

在自我介绍与简单寒暄之后，

我和他聊起了我对于中国设计的理解。

几分钟后，他突然问我：

“你是受邀嘉宾吗？还是主持人？”

我回答：“不是的，

这次我陪我的朋友参会。

她是会场的主持人，我可以帮帮她。

当然，我也希望借这个机会，

去认识更多的人。”

“整场讲座，我一直在强调一个观点：

生活万物，皆为设计。

穿衣更是一种自我打造的过程。

我能看得出，你很重视这次机会。”

我很激动地点点头。

特殊的场合，需要特殊的自我要求。

在大咖云集的峰会里，

我不想错过与任何高人对话的机会。

但我若穿得像是散步的老大爷，

这群大咖们能把我当回事儿吗？

从小到大，我们学天文地理，学运算法则，

却从来没有系统地学习着装仪表，

如何自信而妥当地向外人展示自己，

更没有人刻意提醒过我们：

休闲不是邋遢随便，正式不是拘谨生硬。

我们穿衣的教育，

大多都来自父母或是社会。

因此，我们很容易随着大流走，

被随随便便的审美打造成吃瓜群众的模样，

丧失了对自己风格的理解，

丧失了对不同场合的判断，

也难免落入社会的平均水准。

拒绝说“他们都这么穿”，

不是为了特立独行，

而是为了在关键时刻展现锋芒。

别让不经修饰的平庸皮囊，遮掩住我们瑰丽的人格色彩。

末

“他们都在玩手机。”

“他们都不复习功课。”

“他们都穿着人字拖，天还这么热。”

“他们都糊弄糊弄老板，草草了事。”

“他们都…”

这个句式，曾经多少次放纵了我们。

从今天起，我希望你能拒绝

“他们都”这三个字。

他们都在刷抖音时，

你去读一本经典名著。

他们都提前溜出办公室时，

你踏实稳妥地把工作完成。

他们都找各种理由不去健身时，

你戴上耳机，环湖慢跑一周。

只愿意做“他们都”做的事情，

这不叫合群，这叫被人群带偏，

这叫任由平庸的世俗，

去消磨自己的锐气与风格。

若想活得精彩，比别人更优秀，

就不要活在社会最基础的行为标准之中。

下一次，当你偷懒而寻找借口时，

当你的“他们都”要脱口而出时，

我希望你能停下脚步，稍作思考：

他们的做法，真的对吗？

他们的行为，是否与我相关？

面对他人的碌碌无为，

我该怎样自我选择？

盲目地活在别人的要求里，

到头来，只会丢失了自己。

拒绝“他们都”，拒绝平庸，

即是拒绝社会的平均值，

拒绝一种廉价的努力，

拥抱独立而真实的个人思考。

你如此聪明，

怎么会不懂这样简单的道理？

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