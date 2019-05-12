三大因素影响中国学生申请美国本科 加州、华州成首选

5月7日，新东方前途出国等机构发布《2019中国留学白皮书》，美国依然是意向留学人群最热衷选择的国家。对比五年数据，不变的是中国学生的名校情结，美国西部仍是首选，变化的是低龄留学对美国本科申请产生影响。

连续五年调研发现，各阶段意向留学人群趋势平稳，仍主要集中于本科在读群体。美国依然是意向留学人群最热衷选择的留学国家，但优势已不再明显，占比 43%。而倾向英国的群体占比在2019年大幅上升，占比41%，大有赶超美国的趋势。

新东方教育科技集团助理副总裁孙涛分析，激烈的竞争，加大了美国名校的申请难度。英国一年制硕士的高性价比，使得英国留学越来越受追捧。此外，德国、日本、新加坡等欧亚国家的热度也在持续上升，5年来多元化的趋势将持续。

低龄留学趋势影响本科申请

根据本次调研结果，2018年，来美低龄留学人数仍呈增长趋势。来美就读中学的学生仍以申请9年级为主，读初中和小学的人数由10%上涨到17%，越来越多的中国家庭开始提早送孩子进入美国教育系统学习。

2013-2018年，海高生源（指就读美国高中的中国学生）呈逐年增长趋势，同时在总生源的占比也逐年增大。

白皮书分析，美国大学的申请人数越来越多，难度也越来越大，对于学生的筛选则是更严格。相较中国国内学生而言，“海高生”的课程设置、知识结构与美国大学高度衔接，能够更加精准契合本科的招生需求。特别是知名的海外高中毕业生更受美国大学青睐。

名校情结有增无减

综合大学TOP 50依然是中国学生申请的焦点。TOP 50前后的两个档位（TOP 40-50，51-60）更是达到了申请的峰值，其中涵盖了加州大学、伊利诺伊大学香槟分校、威斯康星麦迪逊大学等申请热门院校。

白皮书指出，产生这样现象的原因在于，中国申请者依然青睐名校，希望通过就读名校提升自身能力和背景，借助名校的光环为自己未来的继续深造和就业添加砝码。

申请地区集中 加州、华州成首选

加州和华盛顿州几乎成为了美国本科学生首选的留学目的地。大多数申请加州的大学的学生看重的是加州丰富的教育资源，顶级的学术氛围，宜居的城市环境以及常年适宜的温度。

位列次席的是西北部的华盛顿州，华盛顿州在申请量方面不敌加州，但凭借波音公司、亚马逊、微软、星巴克等一众知名企业聚集，已经成为申请者的新宠。例如，华盛顿大学西雅图分校在U.S. News 综合排名中并不抢眼，但学校各学科平衡发展，生物医学和计算机专业在行业的影响力不容小觑，每年都是美国本科申请的热门学校之一。

有过留学经验的学生Olivia认为，之所以在留学申请时看重地域，一方面是因为安全考量，另一方面因为“环境造就人”，尤其是对于那些选择与社会环境相关专业的学生。“一个城市的氛围，直接决定留学体验。”

2019-05-07 02:43 来源：侨报