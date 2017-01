不玩了！加州准备启动独立建国进程，最快2019年独立公投

加州要闹独立真的不只是停留在口头上了! 真的不只是停留在口头上了! 1月27日,美媒表示称,加州州务卿已经允许加州人民收集签名。 只要在今年7月25日前达到60万有效签名,便根据公投条款,进入第一轮公投程序。

加州独立公投可能会加入“一开始我以为你只是闹着玩,但后来…”系列……(这个系列里还有“英国脱欧”和“川普竞选总统”)

这将是美国历史上第二个要求独立的州,上一次是德克萨斯州。

其实,“脱美”这件事, 不是加州人民一天两天就有的想法了。伴随十一月美国大选落幕,得知特朗普当选总统后,加州人民便效仿英国脱欧,要求公投独立。

加州脱美的建议书已经在上周四送抵加州州务卿办公室。如果倡议达到规定的人数要求,将可以推动进行加州独立公投。而27号的消息无疑于是一颗强有力的定心丸。

禁7国公民入境,惹怒加州 集齐60万份签名即公投

自特朗普27日签署暂禁全球难民和西亚北非7国公民入境的行政命令后,无形中推波助澜了此次的“脱美”行动。加州作为美国移民最多的联邦州之一,很多的拉美裔移民都在这里居住,此番政策引起不少加州人的不满。

根据今年1月19日的最新民意调查显示:如今加州有32%的人支持独立,较3年前增加12%。

据《国会山报》报道,加州独立组织收集选民签名的行动已经获得加州州务卿 Alex Padilla的批准,从27日开始收集签名。只要在未来的180天内(7月25日)前收集到585,407个有效签名,即可启动2018年11月的正式公投程序。

据悉,启动公投要满足两个条件,由50%以上的注册选民参与投票且至少有55%的选民投同意票。

据《洛杉矶时报》报道,若正式公投被启动,那么加州宪法中的“加州是美国不可分割的一部分(inseparable part of the United States) ”以及“美国宪法是最高的法律(supreme law of the land)”两项条款将被废除。

如果2018年的首次公投通过,2019年3月5日春季,加州人民将投票决定加州是否脱美,独立成国。

此项公投是由一直号召加州脱美的独立组织Yes California 发起的。该组织成立于2014年4月, 由Louis J. Marinelli 和 Marcus Ruiz Evans创立。成立的目的不为别的,就是希望在2019年举行独立公投。去年英国不是搞了个Brexit吗,那他们就来个Calexit。

事实上,这个组织在去年大选前就已经开始有所行动,一直想让加州脱美单干。闹得最凶的时候就是去年大选结果出来后,Calexit火遍整个网络。

该消息爆出后,Twitter上一片叫好声。

投资人(Shervin Pishevar)在推特上称,他愿对”Yes-California”运动提供资金支持。

@Matt Hardeman:最好的机会就是现在

@alexis:我是一名加州人了!

“加州独立”漫画

甚至都选好了总统——伯尼•桑德斯(Bernie Sanders)。

连Yes California也发起了网络投票,

并且还搞了一张蓝皮书

国内的网友对于公投事件,也是看法不一。

“YCIC说,加州现在支付繁重税收来支持联邦政府庞大的军事开支。加利福尼亚人民参军服役以支持培育而不是减缓恐怖主义的战争。 恐怖分子要是打我们的唯一原因,是因为加州是美国的一部分, 这属于连坐之罪guilty by association。 ” “现在不是正在准备修美墨边境墙吗? 赶紧公投,然后把美加边境的墙也一块儿修了。 加利福尼亚这么有钱,让丫们自己掏钱一路修到花生屯州。省得美国人入侵。” “民主万岁! 坚决支持加利福尼亚人民争取民主自由独立的斗争!” “国旗不好看,换一张吧” “加州独立”旗帜 “多努努力,这张地图说不定就能成真了,唯一要改的可能就是得把美俄同盟里的锈带的抠给美帝… 不过也是心疼攻壳原作,从美苏同盟到美俄同盟最后三次元又要变成美中同盟了么……” “挺好,少了加州55个选举人票民主党再别想执政了。 或者干脆民主党也去顺便和加州一起独立了呗,希拉里成为加利福尼亚国母。” “别做梦了 痴心妄想”

加州闹独立,人家有家底 世界第六大经济体

真的别以为加州闹独立是说着玩的,真要闹起来,人家也是有独立基础的。不服来看!

物产丰富 有吃有喝

民以食为天,要是换了别的州闹起独立还是有点后顾之忧的,但从这点上看加州的底气可是太足了。离家出走又怎样,照样养活得了自己。别的不说,作为全美农业第一大州,真要不和美国玩了,饿肚子的只能是美国,不是它!

全美有99%的洋蓟,99%的核桃、97%的猕猴桃、97%的李子、95%的芹菜、95%的大蒜、89%的菜花、99%的菠菜、69%的胡萝卜都产自加州。

这个美国菜篮子要是独立出去了,想吃大甜橙只能找佛州要不就靠进口了。

富可敌国 家底厚实

作为美国50个州的经济扛把子,加州的GSP连五年位居全美之首。HowMuch.net网站数据显示,2014,加州GSP为2.11万亿美元,占全美GDP综合的13%,超过排名老二的德州(1.46万亿)不止一点。

2015年,加州GSP为2.46万亿,这么比下来,已经超过法国成为世界第六大经济体。



英国《独立报》今年10月曾报道称,若英国脱欧成功,英镑贬值,加州有望超过英国的GDP成为全球老五。

都说人家要闹独立,加州经济是在被其他州扯后腿啊。

地盘够大 种族多样 还很国际范

加州面积41万平方公里,全美第三大州。独立成国的话,人多、地大、种族多样。US Census Bureau的数据显示,2014年加州人口数达3880万,预计2016年人口数达3950万,人口数占全美12.2%。仅洛杉矶县的人口数就比美国其他42个州的人口都多。

此外,皮尤研究中心数据显示,目前加州移民人口1050万,为移民群体最大州。自1970年以来,加州还从未失去过第一把交椅。

教育 娱乐 科技样样有

加州高校云集,高等教育阵容庞大,有多所世界顶级学府都坐落在这里。加州大学(UC)系统在美国乃至世界上都享有很高声誉,是目前世界上最好的高等教育体系。加州理工大是世界上最著名的理工大学之一。

USNews2017年全美最佳大学排名,加州多所高校入流全美前50。

加州的自然风光也美不胜收,有多少人惊叹于加州一号公路的美景,又有多少人对坐落在加州的国家级公园如数家珍。

除了这些,身为好莱坞、格莱美、艾美奖、迪士尼的大本营,加州还集结了美国人的快乐和娱乐精神。

真要脱美,这电影也得靠“引进”了。

除了这些,加州还有改变世界的硅谷,一个被《时代周刊》称为世界上最有创造力的地方。

好吧,加州有这么多东西,要是闹独立,请带上我!

大甜橙再也没有了! 加州独立若成真,美国人失去的不止一点

加州有这么多好东西,要真是单干起来,无论是加州还是美国,损失都不小。

有人说,不就是甜橙没有了吗?咱还可以吃佛州的。水果大不了就进口呗,和它搞好关系,毕竟是老相识了,进口税降低一些也不是不可以。

可除了甜橙,好莱坞也没有了。那些明星岂不是也要变成“外国人”了。

硅谷码农也没了。谷歌、苹果、惠普、Facebook和Twitter,因特尔,eBay,Youtube也成外国的了。爱打魔兽和星际争霸吗?暴雪没了,拳头也没了,还有EA也没了。

去优胜美地、圣地亚哥游山玩水或是探亲访友,抑或是去洛杉矶吃中餐解个馋也要签证护照了。

除了这些,反过来看,没有了美国这棵大树,加州的日子也不会好过。真要是独立了,保不齐这些高科技公司会不会也陆陆续续搬走了。

再说,加州可是深蓝州,手握55张选举人票,是民主党的大票仓。要是没了这55票,以后民主党要想赢下大选可就更难了。

加州想走,没那么容易 我华盛顿有一百种方式阻止你

不过话又说回来,虽然加州具备独立的实力和条件,但真的就能独立的了吗?

记得上一次美国有些州提出退出联邦独立建国的下场是什么样的吗?

当时林肯用了4年内战,双方超过60万人战死沙场的代价向所有州传递了一句“想走没那么容易”的概念。

即便加州人民独立公投完成,也还需要国会的同意,当然,联邦最高法院的决定权也是很重要的,毕竟退出联邦已经算是违宪。

但是美国早已时过境迁,内部意识形态撕裂很严重。而且特朗普又不是林肯。他会不会放任“早就看不惯他又惹不起他”的加州去独立呢?

加州筹备独立公投,向全美国全世界传递了一个很糟糕的信号,那就是一部分人不想继续在同一面星条旗下过日子了,向华盛顿投了一张沉重的不信任票。这场公投会不会最终成行,关系着未来美国的。

来源:北美留学生日报