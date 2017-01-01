专骗留学生？可恶！来瞧瞧这些“省钱”陷阱

我们留学生一个人在外，吃点亏不打紧，但是想骗我们钱，这就不行了！一些不法分子打着“省钱”的牌子，专门对留学生下手，小侨收集了一些专门骗留学生的陷阱，给大家提个醒记得时刻保护好自己，向骗子说“No”！

首先要注意，骗子可能会伪装术。

他们会冒充成学校负责人，使馆负责人，各业务办理人，骗术层出不穷。很多时候，对于涉世未深的留学生宝宝们来说真的防不胜防。其实究其原因，还是因为刚去一个陌生的地方，独自生活，加之缺乏父母的照应，让不法分子有可乘之机。

骗子代办业务诈骗

今年8月份，在美国西雅图华盛顿大学，近90名中国留学生因找人代缴学费被骗近100万美元。

在缴纳学费的时候，有女子声称自己是某中国留学生组织的创始人，表示通过她代为缴纳学费就可以获得9.5的折扣。而学生只需把账号给她，由她现行垫付学费，学生可在收到学校缴费成功的确认邮件之后再将学费金额付给她。

而这实际上是利用盗用的信用卡进行的“假缴费”。学生将自己的学生卡ID和密码告诉诈骗者后，嫌犯则使用被盗的信用卡支付学费账单，因此校方会将学费确认支付邮件发给受害者，但此时学费缴纳并没有完成。

这是学生收到的缴费邮件，但此时资金并没有到学校的账户。

防骗技巧

坚持走官方渠道，使用任何非学校指名或授权的第三方支付学费或办理其他业务，请和学校官方确认。对于大多数学校来说，你可以直接通过学校官网查询相关支付机构是否与学校合作。直接明确对方是不是骗子，这一点很重要！

骗子假装熟人换汇诈骗

今年8月31日，一名纽约大学的留学生通过微信认识了一个美金换汇的男生，该男生微信显示坐标为美国迈阿密花园市，在和留学生的聊天中，他表示手头有大量美金，可以帮忙以较高汇率换汇，并承诺将美金亲手交给她。

随后，被害人在没有任何凭证的情况下，通过中国工商银行账户，多次向尾号为1942的中国招商银行账户转账，钱款共计45万元人民币。钱款到账后，留学生按照约定跟所谓的“朋友”去皇后区法拉盛取钱，但对方却找了个借口离开，随后人间蒸发，然后杳无音讯。

此时，留学生才意识到自己可能遭遇换汇诈骗，于是迅速报警，但为时已晚。因为微信账号无法确定嫌犯的真实地理位置。警方认为，即使确认是跨国诈骗，除非涉案金额巨大，受害者人数众多，否则破案的可能性微乎其微。

防骗技巧

永远不要相信那些非官方的换汇渠道，除非他是你知根知底的人，很多时候，因为贪图一时便宜被骗，因小失大，然后追悔莫及。建议留学生们警惕各种途径，尤其是社交媒体接近你的陌生人，通常，所谓的优惠福利往往只是诱惑，以防万一，建议留学生们去各大银行换汇。

骗子通过电话诈骗

西弗吉尼亚大学一名来自中国的女留学生就遭遇了这样的电话诈骗。嫌疑犯自称是FBI职员，给女生打来电话，说她欠政府的钱，威胁若不及时缴纳欠款就会被要求遣返出境。受害者起初心生疑虑，于是尝试使用互联网搜索，但被转到FBI的网页。由于对国外情况不太了解，内心又很害怕，于是急急忙忙给该名男子电汇了一千多美元。

其实这种诈骗伎俩早已屡见不鲜，嫌犯抓住留学生不了解当地情况，缺乏社会经验的弱点，用不明电话号码误导他们对手机短讯做出回应，达到诈骗的目的。由于显示的来电事实上不存在，给警方侦查带来了很大困难，也因此此类案件屡禁不绝。

防骗技巧

谨防一切涉及钱财的行为。警方表示：类似FBI或IRS的政府雇员如果打来电话，会表明身份，但不会要求电汇金钱。通常情况留学生们不会遭遇“立刻遣返”等严肃事件，因此，碰到类似的电话诈骗，学生们不用过于害怕，直接挂断电话即可。

即使事关留学生身份，美国政府也不会通过电话通知，而是会采用邮寄书信的方式联系到你。如果对收到的政府方面的信件深感迷茫，不确定真伪，可以通过官网查询相关信息，或是去当地政府部门进行咨询。实在不放心，还可以与就读学校的国际学生办公室取得联系，学校会提供相关的咨询服务。

所以宝宝们记得要定期检查邮箱哦！

骗子利用网络诈骗

由于跨洋电话联系不便，很多留学家庭都是通过微信或QQ等网络社交软件保持联系。今年3月20，张先生突然收到“女儿”QQ发来的消息，说计划参加学校的补习班，需要学费20万元。张先生爱女心切，没有多想，就将钱款转到了“女儿”提供的银行账号，共计人民币24万多元。转款成功后，由于钱款金额较大，张先生希望向女儿确认情况，便要求和女儿视频聊天，结果“女儿”反应冷淡，反复拒绝视频请求，而后张先生拨打女儿的电话，但也一直无法接通。事后得知女儿的QQ账号被盗，而自己已然受骗。

防骗技巧

使用社交软件需谨慎。遇到汇钱求助等要求，一定要通过电话或视频等方式确认。同时，留学生在平时使用QQ或微信等社交工具时，要注意不要随意透露自己的个人信息，包括真实姓名、学校信息、账户信息等。对于家庭成员的备注设置也要尽量隐蔽。

关心则乱，大多数家长面对亲情往往缺乏冷静的思考，对于子女的要求也不会多想。由于时差或越洋电话不便等问题，家长往往出于担心影响孩子休息或学习，而没有及时向孩子核对信息。轻信QQ等社交软件发来的消息，导致上当受骗。

慎点不明链接。好友圈动态或收到未知链接时，由于其安全性很难分辨，即使是好友发来的链接，为了防止好友账号被盗，也要提前确认无误后再打开。此外，一部分不法分子可能会冒充专业人员，谎称你的电脑出现了问题并主动帮你解决问题，通过你的电脑，他们可以轻而易举地窃取你的个人资料甚至你的银行卡密码。

骗子变身海外代购诈骗

留学生朋友圈代购也是一片热火朝天的态势。只是，大多数代购都是个体自发经营，通过朋友圈的形式宣传，且大部分要求先打钱再寄货。这样的营销方式完全依靠“人与人之间的信任”，危机重重。

之前被揭露的一起跨“中美韩”三国的巨额代购诈骗案。诈骗人张某是一名中国留韩学生，由于在北美论坛里以代购的身份混迹已久，颇具威信。她表示可与从欧洲低价代购各种奢侈品。

爆料人是一名中国留美学生，在2016年11月9日到11月17日这段时间内在张某处订购了6个奢侈品商品，共计金额近30万人民币。苦等快递却迟迟不来，于是心生怀疑，希望张某可以退钱，取消交易，然而张某不肯。在受害人的反复追问下，张某更是删除了联系方式，彻底消失。事实上，受骗的不只爆料人，还有两名北美的留学生也相继爆出被张某所骗，金额共计42万人民币。

防骗技巧

海外代购，首先要选择值得信任的人，最好是亲近的亲戚朋友，一次交易数额不要太大。在交易时，要尽量选择使用安全的支付方法。此外，最好选择具有公信力的网站进行交易，同时保存交易记录，以做凭证和查询。

很多时候嫌犯会要求被害人多次汇款，如果发现不对劲，要及时终止汇款等交易。不要害怕通知父母亲友，如果感到慌张，一定要借助他人的帮助，冷静分析。如果亏损无法挽回，应保留相关证据，包括汇款交易单，联系方式，聊天内容等。发现被骗后应及时报警并提交相关数据，积极配合警察的调查。

近几年来，出国的中国学生越来越多，也呈现低龄化留学的趋势，这给了骗子可乘之机。留学生们找房被骗，交学费被骗，办资料被骗，简直就是各种被骗。一个人在外飘荡难免都有大大小小被骗的事情发生，谁没吃过亏呢！钱没了还可以再赚再存，安全永远是第一位的。吃一堑长一智，也要提醒自己，天上不会掉馅饼，认真读书才是王道！

2016-12-16 16:04 来源: 侨报网综合