两名华裔学者返华发展被美政府逮捕 给大家提了什么醒？

最近，两名已回中国发展的华裔科研人员突然在美国被拘捕或判刑，事件引发关注。让我们来看看具体是怎么回事，在大批海外华人被吸引回中国发展的趋势之下，学者们该注意些什么呢？
据美国司法部官网2月22日消息，美籍华人王春在曾于2000年至2016年期间在美国国家海洋和大气管理局(NOAA)任职海洋专家，近日他因在同一时期里还为中国政府工作，在美国被判刑。
据司法部官网显示，56岁的王春在来自迈阿密，是世界上海洋气象研究、气候和飓风研究的最重要的专家之一。王春在曾在美国商业部下属的海洋大气管理局/大西洋海洋和气象研究所 (NOAA/AOML)工作，同时期还从中国“长江学者”计划里获得另一份工资，这违反了美国法律。
消息中还提到，从2010年开始，王春在虽任职于NOAA，但同时仍参与中国“长江学者”“千人计划”，另外还参加旨在加强国家战略需求中的重大科学问题的“973计划”(国家重点基础研究发展计划)。
据中国科学院南海海洋研究所官网显示，王春在1986年从中国海洋大学毕业，获得海洋气象学硕士学位；之后在1987年来美，分别在俄勒冈州立大学、南佛罗里达大学获得硕士、博士学位。2000年至2016年，王春在任职于迈阿密的NOAA/AOML，担任研究员。而从2016年起至今，王春在选择返华，在广州的中国科学院南海海洋研究所担任特聘研究员。
据上海观察者网报道，王春在成为长江学者特聘教授是在2009年，成为中国科学院率先行动“百人计划”学术帅才(A类)首批入选者是在2016年，还曾获得中共中央组织部的千人计划、中国科学院海外评审专家等。2015年中国海洋大学实施的“绿卡人才工程”等海外人才引进机制，为海洋气象学系招揽了一大批世界知名的海外专家学者中，就有王春在。
报道称，有关王春在的信息都是早已公开透明的，但如今在其选择回国发展后，美国方面就作出指控。此前也有很多华裔科学家回国发展一事，有专家曾分析称，这是因中国发展的结果，美国提供不了相应的工作机会，而中国有需求，科学家自然愿意回国。
而另外一位现任香港大学新兴技术研究所所长的学者席宁，因涉嫌于2011年至2016年期间骗取密歇根州立大学及电机电子工程师学会(IEEE)超42.9万美元，于本月15日在大学校园附近被FBI以电信诈骗罪名拘捕。席宁于2月21日在地方法院聆讯，目前仍被拘留，其辩护律师尚未公开回应。
资料显示，现年59岁的席宁毕业于北京航空学院，1993年来美，在圣路易斯华盛顿大学系统科学与数学系获得博士学位，并于1997年进入密歇根州立大学任教，曾是该校机械人及自动化实验室的主管。
2011年初，席宁开始休假并去了香港城市大学并任职，却因此引发密大不满，让他成为校内调查对象。席宁最终于2014年6月返回密歇根州立大学。校方对他展开内部调查，怀疑他担任第二个终身职位，进行研究的方式“不可接受”，以及在向美国国家科学基金会申请联邦拨款时，未有透露与中国有关的研究及资助。
席宁被密歇根州立大学停职3周，校方次年得悉他已接受在香港的第二个教职，违反该校的规定。FBI表示，席宁当时不配合校方的调查，并于2015年10月辞职。席宁之后又于2016年2月返美接受FBI问话，他当时称自己为香港大学工作，并否认在申请美国政府的研究拨款时，故意隐瞒任何与外国有关的研究、拨款或薪酬。美国国家科学基金会则指，席宁在申请表格中，没有披露任何与其他国家的关系及收入。
香港大学官网目前仍显示，席宁是该校机器人与自动化的首席教授，以及新兴技术研究所所长。另外，中科院沈阳自动化研究所官网也显示，席宁于1999年入选中科院百人计划，同时被聘任为中科院沈阳自动化研究所研究员、博士导师。
连续发生的这两起事件也给很多面临同样问题的华人学者提了个醒——如果身为美国政府的雇员，又同时接受了美国政府之外的工资收入，就触犯了美国的法律条款。
据美国中文网指明，法典第18篇第209章标题为“Salaryof Government officials and employees payable only by United States”，即：政府官员和雇员的工资仅由美国支付。
第209(a)章法律主要条文为“接受任何薪金、任何工资或补充工资的人，作为美国政府、美国独立机构或哥伦比亚特区行政部门官员或雇员，来自美国政府以外的任何其他来源，除非可能由任何州、县或市政府的财政部门提供，应受本标题第216条规定的处罚。”
自从去年2月，杨振宁、姚期智两位世界知名科学家放弃美国国籍、转为中科院院士的报道之后，越来越多的学者和研究人员选择返华。据香港《南华早报》网站此前报道称，清华大学物理系教授宁传刚说，杨振宁是目前健在的20世纪最伟大的科学家之一，他放弃外国国籍的决定可能会为其他华裔科学家作出榜样。较年轻的华裔研究人员或许会发现回中国内地工作比较容易找到资金，因为中国内地正在大规模扩大它的科研项目。他说：“一些人已经放弃了(外国国籍)。这或许成了一种趋势。”
有分析称，各方应该以开放心态看待海归学者再“归海”现象，人才流动不应该只是单向的。有进有出的人才流动，才能成为“活水”。而此次事件提醒学者们，在做国际交流时也要细心把握交流国家的法律政策，才能保障人才跨国流动过程中学者自身的安全。
侨报网综合–Mar 02, 2018,12:38