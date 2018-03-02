两名华裔学者返华发展被美政府逮捕 给大家提了什么醒？

消息中还提到，从2010年开始，王春在虽任职于NOAA，但同时仍参与中国“长江学者”“千人计划”，另外还参加旨在加强国家战略需求中的重大科学问题的“973计划”(国家重点基础研究发展计划)。

据中国科学院南海海洋研究所官网显示，王春在1986年从中国海洋大学毕业，获得海洋气象学硕士学位；之后在1987年来美，分别在俄勒冈州立大学、南佛罗里达大学获得硕士、博士学位。2000年至2016年，王春在任职于迈阿密的NOAA/AOML，担任研究员。而从2016年起至今，王春在选择返华，在广州的中国科学院南海海洋研究所担任特聘研究员。

据上海观察者网报道，王春在成为长江学者特聘教授是在2009年，成为中国科学院率先行动“百人计划”学术帅才(A类)首批入选者是在2016年，还曾获得中共中央组织部的千人计划、中国科学院海外评审专家等。2015年中国海洋大学实施的“绿卡人才工程”等海外人才引进机制，为海洋气象学系招揽了一大批世界知名的海外专家学者中，就有王春在。

报道称，有关王春在的信息都是早已公开透明的，但如今在其选择回国发展后，美国方面就作出指控。此前也有很多华裔科学家回国发展一事，有专家曾分析称，这是因中国发展的结果，美国提供不了相应的工作机会，而中国有需求，科学家自然愿意回国。

而另外一位现任香港大学新兴技术研究所所长的学者席宁，因涉嫌于2011年至2016年期间骗取密歇根州立大学及电机电子工程师学会(IEEE)超42.9万美元，于本月15日在大学校园附近被FBI以电信诈骗罪名拘捕。席宁于2月21日在地方法院聆讯，目前仍被拘留，其辩护律师尚未公开回应。

资料显示，现年59岁的席宁毕业于北京航空学院，1993年来美，在圣路易斯华盛顿大学系统科学与数学系获得博士学位，并于1997年进入密歇根州立大学任教，曾是该校机械人及自动化实验室的主管。

2011年初，席宁开始休假并去了香港城市大学并任职，却因此引发密大不满，让他成为校内调查对象。席宁最终于2014年6月返回密歇根州立大学。校方对他展开内部调查，怀疑他担任第二个终身职位，进行研究的方式“不可接受”，以及在向美国国家科学基金会申请联邦拨款时，未有透露与中国有关的研究及资助。

席宁被密歇根州立大学停职3周，校方次年得悉他已接受在香港的第二个教职，违反该校的规定。FBI表示，席宁当时不配合校方的调查，并于2015年10月辞职。席宁之后又于2016年2月返美接受FBI问话，他当时称自己为香港大学工作，并否认在申请美国政府的研究拨款时，故意隐瞒任何与外国有关的研究、拨款或薪酬。美国国家科学基金会则指，席宁在申请表格中，没有披露任何与其他国家的关系及收入。