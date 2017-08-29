严审逾期不归留学生 “黑下来”的留学生还能撑多久

近日，川普重申打击逾期居留美国境内人员的行政令，同时，美国国务院发布的新指南也要求美国各驻外官员严审签证申请者。这意味着政府将锁定因签证逾期滞留而造成的非法移民，作为进一步打击对象。

美国国土部最新报告显示认为，逾期居留美国者是造成非法移民问题的重要根源之一。据统计，在持有学生签证和工作签证的外国人中，有超过73万人为逾期居留者，其中，本应在2016年离境的外国留学生有近8万人之多。毕业后“黑下来”留在美国的“后留学生”在留学生圈子里也并不陌生。

现居于橙县尔湾市（Irvine）的彭同学至今在美国已经“耗过了”近7个年头。在过去的7年中，彭同学经历了各种不同的在美居留身份，最近他几乎已经“耗完了”所有留美的可能性，终于，川普再一次将反非法移民行政命令矛头直指逾期滞留人员，他终于过上了前所未有的担惊受怕的日子。

彭同学刚来美国的时候，与多数留学生一样，一边念语言学校一边准备申请大学。然而，时间慢慢过去，身边的朋友们都陆续接到了入学的通知，开始步入留学生活正轨，彭同学非但没有如期入学，反而生活得越来越消沉，每天沉迷于电子游戏的世界，又过了一段时间干脆再也没有动过申请学校的心思。据彭同学室友表示，自从他彻底放弃申请学校读书，就“挂靠”了一所学校，每天宅在家里过上了几乎日复一日的生活：每天打游戏、吃饭、睡觉，几乎没有朋友和社交，生活来源是国内的父母定期给他账户里面打钱。自从彭同学来了美国，他也从来没有回去过中国，他的父母也没有过来看望他，只是通过偶尔视频聊聊天。多年前便已经过期的加州驾照，他也从来没敢去DMV更新过，现在就更不敢了。

直到在去年的一次美国移民局钓鱼执法中，一批所谓的大学、教育机构以及受益于这些机构办理在美居留身份的“留学生们”被全面曝光。其中，彭同学一直所挂靠的学校也在这一次钓鱼执法中所涉及的范围，不久他便收到了联邦法庭的遣返出庭指令。但是，彭同学却若无其事地把这张指令通知当作废纸一样地扔进了垃圾箱，继续过着自己日复一日的生活，就这样彻底“黑”了下来。

来源：侨报网