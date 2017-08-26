中国学生为留学网购存款证明 数额随便填

现如今,无论是出国旅游还是留学，在办理签证的时候，大多数国家需要签证人提供存款证明。存款证明的意义在于证明签证人有足够的经济能力完成行程。

近日，有民众爆料，在中国一些电商平台上，有商家在销售存款证明。据了解，这些商家销售的存款证明并非银行开具，不是具有法律效应的证明，而是商家仿制的假证明。对此，法律人士表示，使用假的存款证明申请出国风险非常大，制作假存款证明的人也涉嫌犯罪，将被追究法律责任。

客服称每天帮客户做几百份资产证明。《北京青年报》

卖家在网上售卖存款证明。《北京青年报》

多为出国使用 有使用者被拒入境

近日，袁女士爆料称，几日前，她帮助一名身在加拿大的朋友收取了一份快递，是一张200万元（人民币，下同）的银行存款证明。袁女士的朋友告诉她，这份存款证明是从网上买来的，是为了在加拿大开店时，提供给当地政府用的。同时，袁女士的朋友还告诉她，不少留学生也是用这种假的存款证明办理留学手续。

北京青年报》报道，留学生小姚说，自己在办理出国留学时，曾经使用假的存款证明作为材料进行申请。小姚说，当时他第一选择是来美国，但是美国的费用要求较高，中介就建议他在网上买一份证明。但最后，因为这张假的证明，小姚被拒绝入境美国。

据在旅行社工作的沈先生透露，在他们旅行社办理出境游的客户中，不乏存在使用假存款证明办理签证的情况。有些存款证明很容易看出是假的，但有一些做得比较逼真，躲过了检查。

在网上搜索发现，在职、离职证明，工作收入证明，工资银行流水单，存款证明等网上店铺都可以制作，但是价格都不同。单制作银行存款证明的收费是100元至150元不等，做得多的话可以有优惠。

对于存款证明上的钱数的填写，卖家说，“钱数可以随便填”。

有媒体以购买者名义询问，需要一份80万元的资产证明，用于办理出国留学的签证，会被看出来是伪造的吗？客服人员称，“签证还好，一般是看不出来的，每天做上百份，网上支付，不会有问题”。付款后，在提供给客服一些必要信息后，客服人员表示，“每份资产证明都是需要现刻章，制作好了会再次确认核实”。

经对比，假的存款证明与真的存款证明进行对比发现，真的存款证明的纸质稍硬，在阳光下可见整张纸上布满了防伪水印；而假的存款证明纸质质感与普通A4打印纸相同，纸张上没有防伪水印。两份存款证明的字体、排版上也存在一些差异，真的存款证明的字有喷墨感，并且排版略有歪斜；假的存款证明的字体没有喷墨感，并且排版比较端庄，明显经过刻意的调整。

银行工作人员表示，真的存款证明所用的纸张都是由总行统一配发给各个支行专用纸，每张纸上都有编号。除开具证明人个人账户信息等内容，其他固定内容、格式都是这张专用纸上已经印好的，在纸张上有很多防伪信息“很难伪造”。

使用假证明存风险 制作者或涉嫌犯罪

对此，北京市康达律师事务所律师韩骁表示，使用这种假的存款证明申请出国风险非常大，而且制作假存款证明的人也涉嫌犯罪，将被追究法律责任。

《北京青年报》报道，海外对于公民的诚信度要求非常高，对违背诚信的问题非常重视，惩罚措施也十分严厉。因此，如果使用虚假的存款证明申请出国留学：在申请阶段被发现的，将被拒签。如果两次造假被拒签的，被列入黑名单的，可能永远无法再提交申请；如果已经使用虚假的存款证明成功出国留学的，一旦被发现申请资料造假，则可能被遣返回国。比如新西兰自2012年以来，已经陆续将30多名申请材料造假的中国学生遣返回国。如果是使用虚假的存款证明移民或者在境外投资的，一旦被查出，移民局将进行核查，如果被认定为非法移民，一般将被遣返回国，比如中国对于非法移民的政策是先核实、后遣返。如果使用虚假的存款证明在境外投资的，如果资不抵债，则可能涉嫌诈骗，当事人将被追究刑事责任。

公开销售存款证明行为的定性。根据中国《刑法》第二百八十条：伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。本案中，网上卖的存款证明，是仿照银行出具的，明显是造假，而且存款证明需要加盖相应银行的公章，所以这个公章是伪造的，也就是商家涉嫌伪造企业印章罪，最高将面临三年有期徒刑的刑事责任。

韩骁说，建议有需求的公民通过正规合法途径办理相关手续，以免被拒签甚至遣返回国，或者惹上刑事责任。

来源：侨报网