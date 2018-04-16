中国学生如何进美国名校？美媒：不能光会“奥数”

参考消息网4月15日报道 美媒称，随着3月29日Ivy Day(常春藤日)的发榜，“惊心动魄”的申请季走向尾声，今年美国常春藤八所盟校的录取率再创新低。包括很多中国老牌精英名校的申请者在内，都在感叹今年美国名校申请竞争太过惨烈。

据美国《纽约时报》网站4月11日报道，名校录取率越是走低，人们就越是想了解那些被名校录取的幸运儿有什么共同的特质。常春藤盟校以及其他美国顶尖大学总是强调学生的领导力，因此领导力可谓它们要求学生所具备的共同特质。美国名牌大学招生官强调申请学生的领导力这一素质十分值得深入思考和认真分析，美国名牌大学强调领导力到底意味着什么？美国招生官真的有错吗？

报道称，申请大学只是一个阶段性事件，一个学生将名校对申请者的领导力素质的要求，作为追求完美的动力这不能算错。但是需要注意的是，不能只是把美国大学要求申请者具备的领导力素质当成中国某些高中所看重的“奥数”技能，如果把这个并无具体衡量指标的素质的培养，变成无中生有的精心打磨包装，再以此作为进入美国名校的敲门砖，则更是错上加错了。

实际上，领导力素质只是美国名校要求申请者具备的素质之一，比如哈佛大学所中意的申请者，既有那些已经在同龄人中堪称优秀、从而可为他人示范人生经验的人，也有那些通过自己独特的人生经历可以激励他人的学子。比如几年前哈佛从北京四中录取的一位同学，她深入了解中国尘肺病人状况，采用多种手段号召全社会关注这个弱势群体。这就说明申请大学的学生具备领导力素质固然重要，但它不是定义学生优秀的唯一指标，学生的个性与特征、经历与思想才是最重要的，这种多元化学生主体的构成，正是使大学保持激情和动力的根本。

报道称，对于领导力与领袖的定义，不同的人可能有不同的理解。无论如何，把领导力当成领导者以及指挥甚至指使别人的能力是不对的，领导力是通过自己的行动来带动和影响周边的人们一同参与和行动以服务社会的能力，名校对申请者领导力素质的要求是一种正向激励，是要求那些大概率成为社会精英的人，在开始步入社会之时便要具备服务社会的理念和初步技能。

2018-04-15 15:16 来源：参考消息网