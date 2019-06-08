中国来美留学人员拒签上升

针对中国部分公民来美留学受到限制等情况，6月3日，中国教育部于涉外监管信息网发布2019年第1号留学预警。

中国教育部称，中方部分来美留学人员的签证受到限制，出现签证审查周期延长、有效期缩短以及拒签率上升的情况，对中方留学人员正常赴美学习或在美顺利完成学业造成影响。教育部提醒广大学生学者出国留学前加强风险评估，增强防范意识，做好相应准备。

不过据大陆央视报道，在该消息发布后，中国教育部新闻发言人续梅同时表示，尽管中美经贸摩擦，中国学生来美留学的总体形势仍保持平稳，美国高校对华交往合作的态度是开放的，对中国留学生的态度是欢迎的。

近年来，中国一直是美国国际学生的最大来源国。据2019年公布的美国门户开放报告，在2017-2018学年度，中国来美留学生人数高达36.3万，占国际学生人数的33.2%。

然而，在美中关系日益紧张的局面下，中国留美学生群体也受到影响。

据新华社报道，就在5月14日，美国部分国会议员提出一份法案，拟限制部分中国公民来美学习或进行学术交流。该法案称，对于所有申请来美学习或进行学术交流的中国公民，若其研究学科在美国“商业管制清单”中，签证官应征询“安全咨询意见”，即将申请人材料寄回华盛顿，以对申请人进行额外审查。

不仅如此，法案还要求美国国务院停止对与中国军方相关的人员发放学生和交流访问学者签证，并称美国国会认为“澳大利亚、加拿大、新西兰、英国也应该采取相似措施”。

就在同一时期，美国国土安全部也宣布，2019年6月24日起调整“外国学生和访问学者计划”（SEVP）下的各项收费，并设立新的收费规定。其中，持F和M类签证的国际学生I-901 SEVIS信息系统以及认证SEVP学校的申请费均上涨。

根据美国国土安全部网站发布的最新规定，办理F类及M类学生签证持有人的“学生与交换学者信息系统(SEVIS)”费用将从原来的200美元涨至350美元;参加交换生、夏令营或暑期工作旅游的J类签证持有人，费用保持不变，但J类签证的其他项目如访问学者等，费用将从180美元涨至220美元。根据美国法律的要求，国际学生或访问学者在获得签证前，必须缴纳SEVIS费用。而美国国土安全部的最新举措意味着，国际学生办理来美留学签证的费用将增加20%至75%。

有留学咨询业内人士表示，“受该政策影响最大的肯定是中国学生。这样大幅度调涨SEVIS费的做法，相当于是在加收学生的‘关税’。”

对于美方日益收紧留学和学术交流政策，中国外交部发言人此前曾表示，人员往来是促进中美两国间各领域交流与合作的基础。中美双方应采取更加积极的措施，使两国人员往来更加便利，进而为两国各领域交流合作创造更好的条件。

侨报网–Jun 03, 2019,13:35