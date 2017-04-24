中国游学群体渐趋低龄化

《国际游学蓝皮书》(以下简称“蓝皮书”)指出，当前中国消费者拥有较高游学意愿。其中，中小学生游学意愿最高，国际游学正向低龄化趋势发展。蓝皮书分析称，游学在欧美国家是非常成熟的产业，但中国的文化传统、教育理念等与之差别迥异，很难简单照抄或复制，因此中国需要探索符合中国特色的游学行业发展模式。

由中国知名留学教育机构新东方联合中国北京大学国际文化交流与教育研究中心、法国益普索Ipsos共同推出的《国际游学蓝皮书》22日在北京发布。蓝皮书指出，当前中国消费者拥有较高游学意愿。调查针对新东方国际游学历年学员展开，采用定量及定性结合的研究方法，共收集有效调研问卷749份，对2万名学员及家长进行访谈。

蓝皮书指出，当前中国消费者拥有较高游学意愿。受访者中有64.2%的人选择“未来考虑出国游学”，其中中小学生意愿最高，国际游学正向低龄化趋势发展。

游学目的方面，66.5%的人以“开阔视野增长见识”为动机，“提升外语语言能力”(57.2%)、“锻炼独立自主能力”(55.8%)、体验中西方文化差异(53.4%)紧随其后。

游学国家方面，美国、英国、澳大利亚是已游学人群及计划游学人群中的最热选项，法国、加拿大、德国和新西兰在“未来游学倾向”上有较大上涨，预计未来热度将不断升温。

此外，“目的地国家安全”成为游学安全关注的首要因素。数据显示，73.4%的受访者在意目的国社会秩序是否稳定。其它关注点依次为交通安全、寄宿家庭安全、饮食安全、领队监护、相关保险及心理情绪。

蓝皮书指出，尽管游学在欧美国家是非常成熟的产业，但中国的文化传统、教育理念等与之差别迥异，很难简单照抄或复制，因此需要探索符合中国特色的游学行业发展模式。

蓝皮书建议，应在逐步完善行业标准的前提下，建立行业联盟、加强海内外对接，将外国优质的教育资源引入中国。此外，还要顺应从供应链时代到需求链时代的商业模式转变，传统游学企业应进行互联网化的尝试。

美国成中国学生游学首选目的地

新东方教育科技集团、北京大学国际文化与教育研究中心等机构22日联合发布《国际游学蓝皮书》。《蓝皮书》指出，美国为中国学生游学首选目的地。这与美国丰富优质教育资源息息相关。

“大部分学生和家长们选择游学目的地的首要因素是所在国的教育资源是否丰富，这一比例达到调研样本总体比例的56.8%。”新东方国际游学推广管理中心主任刘婷表示，中国学生和家长希望通过国际游学，重点考察目的地国家的学校、专业等诸多教育资源实际情况，为未来出国规划发展作早期准备。

《蓝皮书》指出，美国教育的开放性和灵活性受到中国学生青睐。中国学生亲身体验美国大学学习环境与氛围，参加纯正“美国英语”全真课堂体验，在与当地学生交流中提升英语实用的自信心。此外，中国学生对于前往美国旅游胜地、人文艺术景点、实地考察多所世界名校，都认为是开阔眼界、提高英语能力的极好机会。

来源：侨报网