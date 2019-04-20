中国留学生买枪未果，被移民局拘押等待遣返

美国的法律规定，外国游客或留学生或无证移民不允许在美国购买枪支弹药，否则视为违法。洛杉矶一名男性中国留学生因为有了一次去枪店买枪的电脑记录，尽管因为留学生身份遭到拒绝，但还是在去墨西哥旅游回来时，在美墨边境被美国移民海关执法局（ICE）的官员扣押，当场吊销签证，并将其送进长堤移民拘留中心等待遣返。

买枪让留学生身陷囹圄

洛杉矶华人律师华强18日透露，她的一位客人是中国留学生，不久前去墨西哥旅游一趟，回来时在美墨边境被移民官扣押，理由是联邦电脑系统显示该名留学生有去枪店买枪的记录，时值美国校园枪击案频发的敏感期，执法人员认为这名留学生买枪不仅违法，还有制造另一起校园枪击案的嫌疑，因此当场将其逮捕并送进长堤移民拘留中心。

华律师表示，任何罪犯、即便是杀人犯，在法官没有定罪之前都默认为无罪。他的客人不用说没有定罪，甚至都没有经过法律程序就直接抓进监狱，她认为移民局的这种做法在法律上有欠妥当。她目前正在为留学生办理保释手续，准备通过司法程序把这名留学生从遣返中国的名单中移除。华律师通过沟通了解到，移民局并没有起诉、定罪这名留学生的意图，只是单纯地想把他遣返中国，大概觉得留学生买枪未果的电脑记录还不到起诉定罪的级别。

留学生的故事版本

据留学生自己介绍，他于一个月前前往洛杉矶一家枪店买枪，店员问他是不是绿卡或美国公民，他告诉对方说自己是一名留学生。店员为他做了背景调查，结果遭到了联邦司法部背景调查的电脑系统拒绝，理由是留学生不允许在美国购买枪支弹药。这名留学生当时并没在意，心想不让买就不买吧，于是说声“Bye Bye”就离开了枪店。

这件事就这样“翻篇”了，留学生并没有往心里去。几天前他前往墨西哥旅游，结果回来时被移民局扣押在美墨边境，没想到被抓的理由竟和他不久前去枪店买枪未果的电脑记录有关。于是他赶紧找到华强律师，希望她通过法律程序让自己度过一劫，免于被遣返中国的尴尬处境。父母花了一辈子的积蓄送儿女出国留学非常不易，结果因为自己的无知，一不小心被移民局给遣返了，这让中国的街坊邻居、亲戚朋友知道了脸往哪儿搁啊？

枪店老板分析的版本

针对这一案例记者18日前往洛杉矶“西部武器有限公司”采访，经理艾莱克斯（Alex）听了留学生的故事后分析，中国留学生被抓只有两种可能：1、他在填写背景调查的表格时有意无意地隐瞒了一些内容，客观上向联邦司法部撒了谎；2、背景调查显示这名留学生还有其他不良记录，例如酒驾、吸毒、小偷小摸、欠债不还等。这些鸡毛蒜皮的事情在过去算不上什么，但现在是特朗普反移民时代，所以这些小事在这个敏感时期会被放大，成为移民局遣返的借口。

艾莱克斯表示，根据美国的法律，只有绿卡和公民才有资格在枪店买枪，外国游客、留学生或无证移民都不可以在美国买枪。如果客人主动说自己是外国游客或留学生，通常枪店的店员连背景调查都不会做就直接拒绝了，所以客人来店里买枪的记录就不会显示在司法部或移民局的电脑联网系统，因此就不会发生留学生在美墨边境被抓、送进长堤移民拘留中心的事情。

留学生没有表明身份

但是，枪店没有责任和义务主动调查每个客人的背景，所以每当有客人进店，店员不会主动询问对方是不是绿卡或美国公民，只要客人拿出驾照就可以为其做背景调查。他分析中国留学生被抓很可能属于这种情况。“他没有主动说明自己是留学生，而只是拿出驾照给店员看，店员就给他一张背景调查表，他在填表的时候有意无意地隐瞒了一些个人信息，或谎报了某些内容，结果输入联邦司法部背景调查电脑系统后被发现填表内容与个人档案不符，因而遭到拒绝”。

艾莱克斯认为，如果留学生如实填报个人信息，即便联邦背景调查不过，也够不成抓捕遣返的条件，除非他隐瞒或谎报了一些个人信息，例如之前有过违法、犯罪记录没有如实申报，故意隐瞒自己的学生身份等，向联邦司法部撒谎属于重罪，所以这名留学生过境时移民局电脑系统亮起了小红旗，结果被移民官员当场扣押、吊销签证并直接送进拘留中心。

律师吁留学生以此为戒

华强律师通过这个案例提醒中国游客和留学生，也许他们当中很多人并不清楚美国的这一法律，不知道中国游客或留学生在美国买枪是违法行为，所以很容易糊里糊涂地触犯美国的法律，结果灰头土脸地被遣返中国。她希望广大中国留学生能通过此案汲取教训，谨言慎行，尤其在特朗普反移民时代更加注意自己的行为举止，千万不要因为自己的无知和法盲而让移民局找到抓捕遣返的借口。

2019-04-18 14:54 来源：侨报网 作者：高睿