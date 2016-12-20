中国留学生创业 面向美国主流社会人士建交友平台

创办人贾思路(中)和团队

由中国留学生贾思路创办的走心移动社交平台Blur启动仪式，12月15日晚，在洛杉矶市中心的GasTower大厦35楼举办，近百名创投界人士和多所南加州地区知名大学的学生团体负责人，以及Blur顾问团队出席了当天的启动仪式。

据创办人贾思路介绍，创办Blur的概念源自2016年2月参加Launch Hackathon的项目，每个团队在48小时里将一个想法或者创意做成一个产品。与来自谷歌google、脸书facebook、优步uber的工程师同台竞技，最后在他们的团队在175支队伍里取得第七名的成绩。

当时产品的设计理念就是为了更好的帮助单身的年轻人去找到合适的另一半。但是有别于其它的交友网站，他们设计的是把寻找另一半的过程游戏化，变得好玩有趣，同时通过思想和心理的“三观”相似度来进行匹配。应用机器学习算法以及人工智能来更好的进行推荐和匹配。

操作流程就是所有用户的照片都是模糊的，用户先要回答简单好玩的问题来解锁对方，每一个问题有相似答案的人，照片就会从模糊变清晰一点。当用户得到一个完全清晰的资料（profile）以后，就产生了一个匹配（match），之后便可以开始聊天。而这些问题的设计也都是心理学专业人士提供的。用户对象面向主流社会各族裔人士。

目前Blur的App已经上线App Store，第一周的下载量已经超过700，活跃用户数量目前增长迅速。作为初创公司，公司目前也正在寻求线上和线下活动的合作伙伴；招幕市场和商业推广等方面的人才。同时公司也在多方接触，进行天使轮融资。

Blur创始人是在全美留学生创投圈颇具知名度的贾思路（Justin Jia），毕业于吉林大学，2010年进入南加州大学USC，就读电子工程硕士。2012年毕业以后加入洛杉矶传媒公司GOOD Worldwide，担任软件工程师，是全公司（150人）唯一的一名中国人。2014年5月加入洛杉矶初创公司RadPad，作为公司第二名员工，在两年半的时间里组建起一个17人工程团队，担任技术主管。他研发的移动房租支付系统，在一年内将公司估值从1800万提升到4800万美金，帮助公司在2015年4月获得900万美金A轮融资。2016年9月辞掉工作，出来创业，创建走心移动社交平台Blur。

目前Blur团队核心成员有7人，他们来自Airbnb、陌陌、脸书Facebook的工程师，顾问团队包括好莱坞制片人、社交领域资深市场营销专家等。其中负责技术的白济洋，本科毕业于佛吉尼亚理工、研究生毕业于南加州大学；负责市场推广的张曼雪，南加州大学企业管理的硕士生，都是来自中国的留学生。

启动仪式后， 许多来宾立即下载，并开始使用，纷纷表示，程序设置非常有趣，吸引用户一直要找到清晰的人物图像。在单身和青年社群中将是非常实用的App。

来源于：AACYF洛杉矶讯