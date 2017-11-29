中国留学生张逸晖 入选2018年度福布斯全美30岁以下公益创业精英榜单

国际知名财经杂志《福福斯》（Forbes）在近日公布的2018年度全美30岁以下优秀创业者榜单中，在费城的中国留学生张逸晖(Elvis Yihui Zhang)因创办保护人类免于空气污染的纳米科技企业Oxy2.com，入选公益创业类榜单(Social Entrepreneurship Category)。同时，19岁的张逸晖也入选年度全美15名最年轻(Youngest)的创业者榜单。





张逸晖在深圳初中毕业后，到费城就读当地的一所私立高中。从高中三年级开始在斯坦福大学纳米制造实验室进行空气净化方法的科学研究，重点研制可以有效净化空气、而不消耗能源的新材料。这也是目前空气净化方法中的主攻方向。

为了达到对建筑物发出的污染物和人体呼吸的纳米级过滤，他利用吞噬污染物的微生物和锂电池内的储能材料研制了两种产品。一种是可以滤除污染微粒的新型建筑材料；另一种是抗污染口罩，目前两种产品正在专利申请过程中，研究项目也获得了英特尔STS奖项。他也创建了自己的企业Oxy2。



张逸晖谈及创业的动机时表示，“由于了解到全球每年有近七百万人死于和空气污染相关的疾病，这一个数字相当于全球每年死亡总人数的八分之一，我想通过科技手段为解决这个问题做一些努力。

与当今大公司生产的高能耗排污系统相比，我的目标是以零能源浪费的标准使人们免于受到空气污染。目前，我们专注于进一步的研究开发，并将成果转化为低价、有效和可持续使用的产品。”

现在张逸晖的创业已经初见成果，公司已经与沙特阿拉伯、韩国和中国的十几家大型房地产开发商签署了合作合同。



张逸晖的创业过程也有其独特之处，他在自己的创业方向基本确定后，向全美相关行业的大学教授和研究人员发送了100多封求教信函。竟然收到了一些教授的回函，并提供了一些研究方向和建议。自高中三年级开始，张逸晖就开始在斯坦福大学的实验室内开始了新材料的研发。

张逸晖学业优秀、兴趣广泛，从读高中开始就热衷于建筑和设计，在就读的高中内发起成立艺术和设计社团。设计作品曾在美国，中国和意大利展出。2016年荣获全美青年艺术家基金会奖，并被提名为2017年艺术类总统学者。

张逸晖出生在深圳，父亲是福建人、母亲是黑龙江人、都是工科毕业生。业余时间、张逸晖喜欢踢足球、旅行、绘画，出去旅行，他随身都带着素描本。刚来美国时，为了尽快提升英文程度，他主动结交只会英文的朋友，让自己处于全英语的生活环境，目前英文运用自如。刚刚高中毕业的张逸晖也收到了包括麻省理工和布朗等知名学府的入取通知。

谈及未来，张逸晖表示，“我对自己所从事的事业感到兴奋，因为我们所做的工作是拯救生命，并为人类保留一个安全和可持续生存的环境。”

来源：AACYF洛杉矶讯