中国留学生海外代购闯雷场

海外代购已不是什么新鲜事，但很多人不知道，在海外代购大军中，在国外读书的中国留学生占了不少“份额”

近日，《纽约时报》网站刊登了题为《澳大利亚中国留学生把代购做成数亿美元的生意》的文章。文中称，在澳中国学生做代购，代购的商品出口总值高达6亿美元。赴澳中国留学生如此做代购，引发了各界广泛关注。然而，对于以学习为主要“任务”的留学生来说，做海外代购生意靠谱吗？做代购生意的留学生现状如何？

■代购生意各有门道

去年澳代向中国卖41亿元产品

现在，出国留学的孩子越来越多，以至于出现了一种“条件反射”——得知哪家的孩子出国留学，大家的第一反应都是“那以后代购就靠你了”。其实，这只是一句半玩笑半恭维的话，但说者无意听者有心，一些孩子到了国外之后倒真做起了代购。有些甚至人还没出国，就先在微信朋友圈里打起了招牌，也有些留学生发展得还不错甚至当起了职业“买手”，他们在微信朋友圈里每天更新着各种特价打折信息或者晒出在商场采购的图片。与此同时，让人不禁怀疑，留学生到底是出国读书的，还是去做代购的？

北京《法制日报》报道，徐明(化名)从2011年就到澳大利亚留学，从大学本科念到研究生毕业，并在当地找了一份稳定的工作。在她的学生时代，身边就有不少华人同学在做代购生意，但她踏入这个行当很晚。“代购刚开始那几年，别的同学往国内寄几罐奶粉，赚到的钱比我在麦当劳打8小时工还多。”

徐明表示，她虽然很早就知道代购利润丰厚，但在寒暑假和平时课余时间，她更愿意做一些能跟人交流的工作，因为对当地社会了解越多，就越容易在那里“扎根”。

徐明真正踏进代购圈，最初是为了给中国的表姐和外甥女采购母婴用品。

在购买过程中，她发现海内外存在着不小的信息差，“比如这几年澳大利亚版爱他美奶粉价格被炒得很高，以前没有那么贵，是被中国人炒起来的，而且还会经常断货。其实，澳大利亚家庭大多会选本地其他几个品牌的奶粉，我觉得性价比更高”。

经过几次代购实践，徐明挑选到了靠谱的物流公司，也掌握了超市打折的频率，这些经验令她不知不觉具备了一个专业代购的资质。于是，徐明也开始为其他熟人代购澳大利亚产品。随着圈子扩大，一些间接的朋友也会来找她，她开始收取一定的代购费。

在“澳代圈”里，最热门的是母婴用品和保健品，比如奶粉、米粉、蔓越莓胶囊、鱼肝油、麦卢卡蜂蜜等都是热销款。徐明观察到一个现象，以前很多人都是有了孩子之后才开始找人代购国外商品，目标很明确，主要就是奶粉。现在，代购人群越来越多元化，代购货物的品种也越来越多，比如钙片、鱼肝油等老年人需要的营养品就很热门。

徐明还发现，中国人对“洋货”也越来越了解。“大家根本不需要我给他们宣传保健品的功效，他们有很多渠道去了解，一般只问我能不能买到，再让我帮他们算一下重量，保障物流成本最小化就行了”。

据一些分析师估计，去年，代购者向中国出口了总值高达41亿人民币的澳洲产品。

在徐明看来，不少留学生选择做代购也有自己的原因。“做代购的过程，本身就是一个体验当地文化的过程。体验当地文化不仅是游山玩水、吃喝。现代商业社会的核心是市场经济，做代购，做生意，了解当地的商业信息、物流信息、海外需求，这才是真正了解当地文化”。

利润也是吸引很多留学生做代购的一个原因。在加拿大读商学院研究生一年级的小刘介绍，通过做代购生意，他可以自己赚取生活费，也可以减轻父母的经济负担。代购费用的计算公式一般为：(官网价+消费税+代购服务费+美国国内运费+国际运费)×汇率+可能发生的关税。

在澳洲的中国留学生纷纷表示，他们每10人中就有8人参与代购业务。有些人只是通过偶尔的代购挣些生活费，有些人却把代购做成颇大的出口业务。

不过，近一年来，中国海关对“人肉代购”实行了严查。

■竞争激烈问题多

电商巨头进军代购市场 寻找客源成主要难题

近几年，电商巨头纷纷进入海外代购市场，对徐明这样的留学生代购生意多少造成了一些影响。

徐明说：“以前大部分人对代购最大的担忧就是货源是否正宗，所以倾向于找认识的人做，现在上天猫、京东都能买到澳大利亚产品，大家觉得大平台的货应该靠谱，就不用那么麻烦找代购了。而且大电商资本充足，会提前备好现货，发货速度肯定比普通代购快。”除此之外，客源是困扰很多留学生代购的大问题。在微博、知乎等平台上，有不少留学生代购都在提问“如何寻找客源”。

目前在法国上大学本科课程的刘继月说：“我在法国做代购有一段时间了，经常在微博、豆瓣小组、知乎甚至是QQ空间上面做推广。每个平台有每个平台的特性，如果不遵从特性，就很有可能被封号。比如微博，我经常发母婴相关的知识，里面穿插一些法国奶粉、母婴药妆的广告。如果有人回应，我就把他们加到微信里。”

徐明介绍：“一般留学生代购的初期瓶颈在于客户资源，人在国外，国内没个帮手发展客户真的很难。第二个瓶颈在于你的采购能力，留学生因为要兼顾学习，每个星期达到一定量以后不可能自己去采购，只能拜托同学代为采购。”按照圈内人的说法，即使是代购，内部也存在激烈的市场竞争。

已经拥有多国海外代购团队的张先生说：“我以前招代购团队时，就明确不招留学生，因为时间等方面得不到有效保证。”

随着学生时代的结束，徐明也打算结束自己的代购生涯，因为“不好做”。

“以奶粉代购为例，已经渐渐归为大发货商的天下。目前留学生不可能做到大量代购，如果真有留学生做到大量代购，也就意味着不用读书了。如果有留学生每周做20箱以上奶粉，我就很佩服了，可以说是凤毛麟角。留学生由于自己的阅历、知识、人脉等关系，再加上生活和学习上的事情，需要考虑的事情太多。”徐明说，“代购奶粉一开始是营销，然后是统筹、物流和人员管理，最后就是人脉和人格了。父母把孩子送出国读书不容易，谁家的钱都不是大风刮来的，我见了很多留学生不好好学习，把留学变成游学，不断重修、留级、肄业，最后骗家人、做假文凭。所以，对留学生而言，一定要在不影响学习的情况下搞代购”。

■难守法律底线

代购限制多 学生在夹缝中冒险赚外快

代购的红火近几年人人皆知，但背后的风险很少有人清楚。在荷兰留学的陈小鹏就差点被遣返，原因则是因做代购产生的税务问题。

“荷兰留学生签证有打工限制，但是没有代购限制。两者不一样。被遣返不是因为代购，而是因为偷税漏税，性质完全不一样。主要还是账目上的问题，学生身份不能打工也就不能有进账，也就不能报税。如果留学生做代购，钱过了手可能就会偷税漏税，就会涉嫌犯罪。”陈小鹏从来没有想过“遣返”这样的字眼会与自己“近在咫尺”，他回忆着自己的经历，“最后还是在荷兰的家人帮忙解决了困境”。

陈小鹏强调：“我认为留学生没有工作许可证是不可以做代购的。现在通过国内微信、支付宝、银联转账都有限制，我不认为留学生可以解决这种庞大现金流的问题。欧洲账户进账频繁，银行会给你信函，如果数额巨大，税务局就会查个底朝天”。

在美国留学的杨萍，在干了3个月代购后选择了放弃，因为一次“普法”。

杨萍说，在美国，如果要对已购买的商品进行二次销售，需要有二次销售证明以及缴纳相应税款，“很多代购的留学生都忽略了二次销售的合法性和缴税意识。在中国入关时，不缴或少缴税款，将归属于‘涉税走私’。如果累计逃税5万元以上，会被判处走私罪。由于在美代购的留学生还属于学生身份，一旦转卖、偷税记录被学校发现，学生很可能丢失合法的在美身份，甚至被直接驱逐出境。可实际上，美国政府不会普查每一个学生是否有逃税、走私行为，所以很多学生是在夹缝中冒险赚外快”。

“以前我也不知道这些，前一阵子看新闻里说有学生做代购要被遣返，就赶忙去咨询，才知道后果可能非常严重。”杨萍说，另一方面，代购行为会不知不觉占用学生越来越多的时间，一旦平衡不好学习和代购所占的时间比例，学生容易出现平均成绩点数低、出勤率不高等学术不良行为，“我听说，有留学生因沉迷代购生意出现了平均成绩点数持续走低的情况，最终被学校劝退”。

对此，移民律师郑毅说，代购以营利为目的，属于工作的一种。然而，在美国，外国人必须获得工作许可才能从事工作。留学生拿的只是外籍学生非移民签证，在校外工作必须获得许可才能进行，而持配偶陪读签证的则完全不允许工作。持特殊专业人员或临时工作签证的，其签证身份也只允许为特定的雇主工作。因此，不少留学生及持非移民配偶签证者从事代购行业，实际上已属“非法工作”。郑毅说，因代购导致非移民身份出问题的案例尚未出现，但不代表万无一失。一旦被留学国家的政府发现非法工作，后果将非常严重。

代购业红火 澳公司主动联络留学生

代购业务近年来发展得如此之快，以至澳洲公司现在举办与中国留学生的见面活动，向他们展示公司产品。

《纽约时报》报道，许多公司也与中国零售商合作，但他们都很慎重，不避开澳洲的代购，因为公司渴望得到这些人的认同和他们的个人关系网。

在澳洲主要城市，已经有一些专门向中国发货的快递公司。长江国际速递自称是“澳洲直达中国的列车”，其运营经理王露介绍，该公司每月向中国大陆发送约400吨商品。留学生们的亮眼“业绩”也引起多方关注，中澳两国官员正在调查他们是否缴纳了须交的税和是否遵守其他规定。澳洲当地一些留学生相信，即便有监管机构介入，澳洲公司已建立起直接向中国客户销售产品的新渠道，这个市场还是会继续扩大。

低调出国高调拒绝 不愿“被代购”

海外学子因长期生活在海外而成了“最佳代购选手”。“被代购”是指留学生在不主动、不情愿的情况下，被他人要求在海外代购商品。

作为学生，出国留学最主要的任务当然是学习更多的知识。在不情愿的情况下，亲朋好友们一而再、再而三的代购要求成了一些学子的负担。

那么，留学生该如何避免“被代购”呢？“被代购”留学生们有一些心得。

首先，出国留学不需要到处张扬，这样可以避免很多不必要的麻烦，其中就包括“被代购”的情况。

其次，当留学生不愿意为亲戚、朋友代购商品时，要态度明确地说“不”，重申自己出国的目的是学习，而不是代购。

同时也向亲朋及自己的父母解释代购所需要的时间、精力和金钱成本，以求得他们的理解。父母在清楚地了解学子在海外求学的实际情况以及代购所需要耗费的时间和精力以后，大多是会帮助拒绝亲戚的一些代购要求的。

旅法研究生徐楚函的妈妈说：“我觉得不应该把太多时间花在代购这件事上，出去学习的机会很难得，应该多学习知识。但如果不耽搁太多时间的话，我也不会强烈反对。”她表示，如果孩子不愿意做代购，她一定会拒绝身边人的这类请求。

北京《人民日报》

来源：纽约侨报网