中国留学生涉作弊被遣返：是什么在诱惑着他们作弊？

根据美国马萨诸塞州地方法庭记录，四名来自中国的留美女学生在美国大学的入学考试中作弊，她们已同意认罪，承认有作弊。她们面临被遣送回国，其中一名留学生上庭时还提着行李箱，庭后她将在移民拘留所短暂关押，然后被送上回中国的飞机。这些学子的多年求学路一夕蒙尘，虽然让人唏嘘，但如此严厉的判罚也再次为那些抱着侥幸心理的“留学党”们敲响了警钟，此路不通！

据当地检察官表示，留美女学生Xiaomeng Cheng通过考试作弊获得亚利桑那州立大学的录取。她在波士顿联邦法院上认罪曾“密谋欺骗美国”。

2016年3月，Xiaomeng Cheng本来按计划要参加托福考试，然而她自己并没有参加这场考试，而是通过中介找到了另一位就读麻州霍尔特国际商学院(Hult International Business School)的中国学生Yue Wang，让其在这场考试中替考。随后她用这份替考的成绩单，顺利进入了亚利桑那州立大学，美国政府也因此给她发放了F-1学生签证，并开始了在美国的留学生涯。也正因为此，法官认定她与他人共谋欺骗了美国政府。

与Xiaomeng Cheng一起逮捕的，还有其他三名学生，分别是代考者Yue Wang，25岁。Shikun Zhang，24岁，就读于美国波士顿东北大学；Leyi Huang，21岁，就读于宾州州立大学。

检察官透露，Xiaomeng Cheng和Shikun Zhang以及另外一名女生Leyi Huang在托福考试中失利后，支付近7000美元让Yue Wang分别在2015年和2016年为她们替考。四人现均持学生签证，于2017年5月被捕。

四人被控罪名最高可判5年监禁，三年监视居住及25万美元罚金。而同意认罪的三人将接受检方提出的以遣返换取不被监禁的条件。Cheng的遣返程序30日在审后即刻开始，她在联邦移民拘留所停留两天后被返回中国。

此次事件其实已非个案，2015年时就曾有15名在美中国留学生因在托福、GRE等考试中出现作弊、替考违规行为被捕，SSAT(俗称“美国中考”)和雅思也都出现过因质疑成绩有效性而大量取消中国考生成绩的事件。在电影《中国合伙人》中有一个情节是，中国考试培训机构因押题而受到美国托福官方调查，类似的操作模式似乎已成了中国留学考试圈里公开的潜规则，而很多人开始质疑中国留学生的诚信。

《华尔街日报》一项新的调查表明。在美国读书的国际学生，尤其是中国学生的作弊几率是美国本地学生的五倍还多。

是什么在诱惑着中国留学生作弊？

《华尔街日报》的记者针对美国一些主要的大学进行了调研，发现每100个国际学生中就有5.1个人存在作弊行为。这个数字是美国本地学生的5倍还要多。在过去的一年中，有58.6万国际学生留学美国。而中国是留学生来源最多的国家。包括一些教授和在校学生都表示，在作弊方面 ，中国留学生似乎“更胜一筹”。这些作弊行为涉及学术欺诈的方方面面。有些学生合作答题，交上去的答案一模一样，还有些学生出钱雇人答题。

《华尔街日报》一文中所列举的例子基本都和中国留学生有关。例如，俄亥俄州立大学(Ohio State University)在去年发现一个中文论坛上有人发广告贴说自己可以每门500美元的费用代考，且保证能得到A的成绩；该校一名发言人表示：“作弊并不仅限于中国学生，但我们发现，留学生作弊的比例更高。”又例如，加利福尼亚大学尔湾分校(University of California, Irvine)的代考者以丢了学生证为由，向校方递交自己的照片和被代考者的姓名，之后持新学生证就可堂而皇之地进行代考；该校教职人员表示，这种方法主要是中国学生在使用。

再例如，最近被中美媒体广泛报道的爱荷华大学(University of Iowa)作弊事件，虽然校方不肯公布涉及其中的超过30名的学生相关信息，但路透社以及中国媒体采访到的作弊学生均是中国留学生，而这些中国留学生除了承认了他们作弊的行为外，也纷纷提到了帮助他们作弊的中介机构。

《纽约时报》曾发表过一份对中国留学生的调查，在被调查的250名学生中90%有造假的情况，中国留学生甚至被描述成骗子。如此氛围之下，“诚实的申请者都是傻瓜”的心态普遍存在。但显然海外的考试机构和高校并不是傻瓜，近年来留学类考试的难度不断加大，对中国考生材料真实性的审查也越来越严格。作弊引发恶性循环，后果就是，中国学生海外留学的专业难度越来越大。

而大学生作弊通常不外乎有下面几个方面，一是盗用别人的成果，以“借鉴”“摘录”的名义来完善自己。二是雇人写论文，这种情况比较严重。三是考试夹带小抄，提前在考位上写重点，“场内合作”，“场外支援”等等。

然而，并不是所有的中国留学生都是不诚信的，而美国学生同样无法完全抵抗作弊的诱惑。事实上，无论学生来自哪里，“学术不诚信”始终是大学校园中存在的一个问题。

美国大学作弊被抓怎么办？

根据学校的处罚决定，判断作弊事情严重程度，采取措施及时止损。如果情节严重，需短时间内撰写高质量申诉信，改变学校决定。如果被开除，需立刻紧急转学，继续读书并且二次申请其他学校。

对于屡教不改的学生，教师会把作弊证据提交到系里或学院，并第一时间书面通知该学生被怀疑作弊，是否需要申诉，申诉的流程是怎样等等。不论什么情况，学生作弊会在学生档案上追加本次事件留下永久纪录。

在美国学生老师和家长的眼中，作业抄袭=挂科；考试作弊=开除。其实，托福考试也好，高校申请也罢，只不过是万里留学路刚刚迈出了第一步，学生即便通过弄虚作假侥幸拿到了敲门砖，没有真才实学，之后的漫漫长路才是真正煎熬。在留学考试作弊的这条产业链上，留学生处于多重恶性循环的漩涡交汇中心，轻则影响个人学术诚信，重则影响的是整个中国留学生群体，乃至国家的国际形象。希望广大留学生们不论是在学习还是生活中，都能坚持诚信律己的原则，不辜负父母和老师的期望，也不要给自己的学术之路留下任何污点和遗憾。留学生们都应该要清楚认识到，学习不是为了考试，考试是为了学习。学到的才是自己的。

侨报网–Dec 13, 2017,22:45