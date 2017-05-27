中国留学生的美国梦：光环正在退去

近日，随着中国留学生马大演讲的争议，关于“中国留学生美国梦”的讨论再次被推向了高潮。

一家网络媒体SupChina在美国常青藤名校哥伦比亚大学进行了一次“街采”，呈现上中国留学生美国梦的面面观。

SupChina的这次街采设置的问题很简单，主要是请中国留学生回答，你是否有“美国梦”？你对“美国梦”的定义什么？你毕业后是否会回国？不过受访者的答案着实让观众有点惊讶。

被问及对“美国梦”的理解，一位留学生答道：“‘美国梦’也许就是能做自己想做的事情，实现自己的价值。”但对他而言，实现自我价值并不意味着必须留在美国。

谈到原因，他继续说道；“我的上一代人如果有美国梦，可能因为国内的情况和美国相差很多，来美国之后能很大地提高他们的生活质量。但是国内现在发展得越来越快，生活水平也上去了，对我来说留在美国没有那么大的诱惑力了。”

通过后续的采访和观察，可以发现，类似的观点在中国留学生中有一定的代表性。尽管对“美国梦”的理解各有不同，但对于打算在哪里实现自己的梦想，大多数中国留学生给出的答案都是回到中国。

想要回国的原因很直接，甚至只是单纯地被当下国内的“热闹”和“朝气”所吸引。

对于认真回答这个问题的留学生而言，促使他们做出回国选择的动因可能无关意识形态、冲动情绪，而更多是出于个人发展的现实考量。这又恰恰印证了一个事实，中国发展本身带来了巨大吸引力。

网友“大肚佛”表示，改革开放三十年，一切都变了，美国已不是从前的美国，中国也已经有了巨大的改变，特别是中国人的整体素质和个性，思维方式都变得更加理智，也更加宽容，不管在哪里，重要的是自己能有更好的发展前景和机遇。

《人民日报》曾报道，截至2016年底，中国留学回国人员总数达265.11万人，十八大以来5年回国人数占到70%。统计数据显示，从2003年到2015年的12年间，毕业后回国的中国留学生比例已经从最初的17%，增加到78%。目前正当新中国成立以来最大规模留学人才“归国潮”。

中国越来越大的吸引力除了发展速度，还来源于官方的扶持。本网18日时评称，中国各部委近年来合力 “清障搭台”，为留学生提供发展的良性环境。

国际教育网站Pie News在一篇分析中预测，在多重因素的作用下，回国的中国留学生比例会进一步增加。

中国留学生大批回国的背后，是美国梦渐衰，光景不再。这也正是特朗普总统呼号重燃美国梦的理由。

美国早期开拓者身上所具备的勤奋务实、渴求平等、坚韧不拔、抱负远大的精神，恰恰是今天被人们熟知的美国梦的核心内涵。但是，现在更多的本土美国人已经忘记了祖先勤劳致富的箴言。

通过个人奋斗实现有车有房的中产生活，可以说是每一个中国人美国梦最初的内涵之一。一名在美留学十年的学生表示，十年前，怀揣对美国梦的憧憬，如今美国梦却犹如明日黄花，凋零之态尽显。他用十年切实的体验说明，美国现在的发展形势导致其正失去经济、政治中心的吸引力。

侨报网–May 26, 2017,11:43