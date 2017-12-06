中国留学生透露母亲被撞细节 望白宫请愿改变不公判决

2016年，在美中国留学生陈轶婧的母亲沈女士在过马路时被美国白人女司机撞死，且移动尸体毁灭证据，给假口供。而美国洛杉矶高等法院仅判处该女司机一年有期徒刑，并拒绝检察官立即收押的要求，让被告2018年1月26日才向洛杉矶县警局报到入狱。对此，陈轶婧11月23日受访时表示，希望通过白宫请愿，改变此不公判决。

陈轶婧和家人来自中国的杭州。2000年代初，她父亲生病，她母亲开始做出租司机维持一家生活。她的父亲后来去世了。陈轶婧说，她的目标就是能从事一份好的职业，从经济上帮助母亲。

然而这一看似简单的愿望却再也无法实现。

2016年6月5日，来美国探往在洛杉矶县马里布佩波戴恩大学就读工商管理研究生的女儿的沈红芬(Hongfen Shen)，正和女儿前往家附近一家超市购买生活用品。不料在过马路时被被一辆轻型卡车撞倒。肇事司机是36岁的白人女司机赫舍尔(Nicole Herschel)。

沈红芬被撞伤后经抢救无效死亡，陈轶婧腿部也受到重创。

陈轶婧表示，她在过马路时突然感觉到自己母亲沈女士的手被拉开，自己随后倒在地上。肇事卡车先是压过她的左腿，她在随后还目睹母亲被卡车辗过，在地上滚了3到4圈。陈轶婧随后赶紧爬向母亲，发现母亲已双眼紧闭，没有呼吸。那时，肇事司机赫舍尔才下车。

接下来陈轶婧目睹的一幕令人震惊，女司机赫舍尔竟然抓住她母亲的手臂，拖着她的身体移向路边。她随后回到车上，调转车头在附近停车。而当警方抵达时，赫舍尔矢口否认撞上了两人，而是说自己是在开车去超市时，碰巧来到了案发现场。在听到街上一名女子发出尖叫后，她将车停在路口，检查她们是否有脉搏，并帮助其拨打了911。

不过，赫舍尔的这番托词却遭到多方反驳。先是加州公路巡警局发言人表示，赫舍尔并未拨打过911。几天后，警方查获了赫舍尔驾驶的2015年雪佛兰索罗德卡车，发现上面有最近被洗涤过的痕迹，而边框上的摩擦痕迹也与陈女士母亲的鞋子一致。

此外，有现场目击者指出，看到一名女子将另一名女子拖向路边。另一位证人也表示还看见有个女人进入原本停在弯道上的轻型卡车，然后将车子掉头成反方向，最后将车子停到路边。

而据警方的记录显示，当时赫舍尔曾对陈轶婧母女俩大喊，“你们怎么回事？为什么红灯时过马路？”

原本想人性磨灭，但是法律可以给予受害者正义，可是最让陈轶婧感到绝望的是，洛杉矶县检察官办公室后却仅以轻罪(misdemeanor)起诉赫舍尔。陈轶婧感到不平，在洛杉矶县检察官出身的律师杰克森(Alan Jackson)帮助下，出面主持公道，希望检察官办公室可以重罪(felony)起诉。然而，她未能如愿，检察官办公室并不肯变更最初的决定。

11月15日在范奈斯洛县高等法院审理此案时，当天在庭上的陈轶婧获得先发言机会，他哀求法官一定要判赫舍尔最重刑期。她说：“我的母亲将永远回不来了，而从现在开始的一年后，她(赫舍尔)就可以出狱，继续享受马里布的阳光和空气了。”

陈轶婧说：“她(赫舍尔)没有帮忙，她什么事也没做，她唯一做的就是撒谎以帮助自己。”

而当天在庭上，赫舍尔一边啜泣又一遍向陈轶婧道歉：“我很抱歉，我每天都在想你的母亲，我真的很抱歉，我(当时)没有看见你们，我不知道。” 赫舍尔还说，她移动沈红芬的遗体，是因为想要帮忙，之后她又停止了，是因为旁边另一个人叫她别触碰伤者。

结果在赫舍尔对轻罪不抗辩加上当庭哭泣道歉后，等法院法官布兰度利诺(Joseph Brandolino)仅判处一年有期徒刑，并让赫舍尔于2018年1月26日向洛杉矶县警局报到入狱。

布兰度利诺说，毫无疑问赫舍尔是个好人(a good person)，也没犯什么大罪。然而人命关天，真是一场悲剧。由于赫舍尔出事后的作为，促成他判处最重的一年刑期。他告诉陈轶婧，希望这个判决能多少帮助她疗伤止痛。

这个判决真的能帮助陈轶婧疗伤止痛吗？真的能安抚她失去母亲的疼痛吗？

时间已经过去了一年多，陈轶婧的腿伤还未痊愈。失去至亲的痛苦也仍远未消散。

原本还有一个学期就要毕业的她，因为这场车祸，整个生活完全转向。她说：“从没想过留学生活会是这样，这绝对不是我憧憬中的样子”

2016年，她前往欧洲学习期间，也将母亲的骨灰一同带上。她天天用微信给母亲发信息。“我觉得，她或许能听到我跟她说的话。”

往日陈轶婧和母亲旅游的照片。

目前，母亲的骨灰已被送回了家，陈轶婧为了治疗腿伤，已经背负了15万美元的医疗费。而法官的判决，她无法接受。

日前陈轶婧在采访中表示，认为检方起诉被告的罪名过轻，对判决结果感到愤怒与绝望。她正在对肇事司机进行民事诉讼，并呼吁社区民众在她发起的白宫请愿中签名，希望能改变判决结果。

白宫请愿网址为：https://petitions.whitehouse.gov/petition/she-killed-my-mommy-cheated-police-and-only-sentenced-one-year-county-jail

侨报网综合–Dec 01, 2017,20:16