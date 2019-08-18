中国留学生：在美国生活 这14种现象与想象不同

三年前，严梓瑞（音译）从家乡贵州省贵阳市来到位于教堂山（Chapel Hill）的北卡罗来纳大学读书，这是他第一次来美国生活。与搬入其他国家的人一样，严梓瑞发现现实中的美国与他之前想象中的存在许多不同。

据Business Insider报道，他发现，美国文化的许多方面，从食物到交通再到夜生活，都与自己先前想象的存在差别，其中一些甚至让他感到失望。

以下是严梓瑞认为美国文化中最让他失望的14个地方：

1. 美国商铺关门太早

在我所居住的北卡州，除酒吧、夜店以及24小时商店外，大多数商铺晚上9时左右就关门了。这与我在中国时不同。

中国的商店、饭馆和咖啡厅会营业到比较晚。而在夜市，小商贩们晚上10时才开始出摊，凌晨3时还在营业。

而在美国，如果想找个地方为期末考试“临阵磨枪”，你几乎很少能找到一家午夜仍在营业的咖啡店，也很难找到吃夜宵的地方。

2. 美国大多数地方都鲜有人烟

中国是世界上人口最多的国家之一，因此在中国时我常能在街头巷尾看到许多人。无论何时走出门去，你都能看到很多人，他们在公园里锻炼身体，在商场里购物，在咖啡店里聊天。

美国人口只有中国的1/4那么多，而在美国的小城镇，住户就更为分散了。

在我所居住的这个城镇，我从没经历过在各处都能看到人群的情况，给人的感觉就像是身处“鬼城”一般。尽管白天你能在街上看到外出的人，但让人失望的是，日落之后，人们几乎很少在户外活动。

3. 去哪都得开车

（图片来源：美联社）

在美国，如果你没自己的车，你又住在一个公共交通不够便利的城市，那么你的生活就会很艰难。

在中国，人们大多依赖于公交车和地铁出行，而美国多数情况下是个“汽车国家”。如果你没车，那么去城镇的另一端可能得花上你一个小时的时间。美国文化的这个方面电视和电影中鲜有提及，所以在我来美国之前对此毫无概念。

4. 美国餐馆的食物很贵，并且菜单上不标总价

美国餐馆里卖的食物可比世界其他地方要贵得多。而更糟的是，美国餐馆的菜单有些“坑人”，因为标注的价格并不包含税费和小费。

加上大约7.5%的销售税和15%至20%的小费之后，饭费的总价可以高得让你惊讶。

当地人或许并未意识到美国在这方面的特别，但对于来自另一个国家、并且那里菜单标价就是账单价格的中国人来说，这一点还真让人失望。

5. 夏季室内温度很低

我住在美国南部，我发现夏天这里的天气极度炎热和潮湿。当然，室内就是另一番模样了。多数公共区域，比如图书馆和商店，那里的空调会开到66℉（约19℃）。如果我计划在图书馆待上2小时以上的话，我会给自己带上一件夹克衫。

6. 计量单位不同

美国是全世界范围内未采用公制计量单位的3个国家之一，也是少有的使用华氏度计量温度的国家之一。来自中国的我需要学会在英制和公制单位间转换，还要会换算华氏度与摄氏度。

7. 大多数人根本不在意时尚

在美国，大多数人把舒适与功能当做穿衣打扮的两大首要因素。运动装和休闲装是许多人的着装标准。你会看到人们穿得更多的是安德玛（Under Armour，美国高端运动品牌）而不是阿玛尼或LV。而在中国，Gucci等奢侈品牌太过流行，以至于许多人根本没意识到有很多冒牌货。

8. 人们更容易买到危险的武器，比如枪支

如今，我仍对美国人在能够合法饮酒前就被允许购买和持有武器这一规定感到震惊。此外，所有符合条件的美国人以及永久居民都能购买和持有武器也着实让人惊讶。

至少在中国，这样的事情永远也不会发生。中国对枪支有严格管控，仅有个别职业的人群可以持枪，比如警察和军队。

9. 美国人并不节能

美国有足够的资源可供人们使用，这是非常好的。但以我的经历来看，许多美国人并不会节约能源，这与我预期的不同。

许多小事都让我觉得美国人不节约能源。比如，洗手时，他们挤洗手液时通常不会关掉水管。我还知道有人每天出门前都不会关掉电灯，会让家里的几个电灯白白亮上一天。我所在的大学，很多建筑里的灯一周24小时的亮着。

10. 大学生为了合群而吸大麻

（图片来源：美联社）

对于美国的年轻人来说，如果你想表现得很酷或是被人们所接受，那么吸食大麻几乎就是件再正常不过的事情。

而相比美国，在中国很难获得大麻，而违反大麻使用法律的惩罚也比在美国要严重得多。

此外，中国的大学校园文化也更注重学术，而不是注重群体，因此年轻人很少会因此去吸食大麻。我想，对于很多中国学生来说，如果他们曾吸过大麻，他们也不会感到骄傲自豪。

11. 成绩好并不代表你就一定受欢迎

在中国的学校里，那些成绩好的学生比那些成绩不好的要更受欢迎。中国的家长和老师们都更信任成绩好的学生，认为他们聪明、自律，能在学术上取得成功。

但在美国，通常情况下，那些成绩很好的学生并不总是最酷的。他们中的许多人都被看成是“书呆子”。

我发现，在美国学校里，相比读书聪明的学生，孩子们更看重那些会玩的聪明人。

12. 很多时候你只能用现金或信用卡付款

（图片来源：路透社）

美国在技术层面上来讲很前进，但支付方面却十分落后。

而在中国和其他亚洲国家，扫二维码付款越来越普遍。人们根不需要携带现金或银行卡，只要用手机扫一下二维码，钱就能自动从移动钱包里扣除。

但在美国，大多数店面仍然只接受现金和刷卡。

13. 美国家庭不如中国家庭亲密

我发现，我在美国的朋友们与亲戚的关系不够亲密，尤其是像叔婶、表兄妹这样的远亲。有时候，甚至父母和子女、亲兄妹之间的关系也相对疏远，因为大家都有自己的生活。

中国人却不同。在中国，对家庭的忠诚和奉献是摆在第一位的。而美国人更自我一些，他们更多依赖自己，而不是家人。

14. 在美国你吃不到既便宜又健康的食物

美国的食物是最为多样的，你几乎能在这里吃到来自世界各地的美食。但是，大多数情况下，你能买得起的食物都是最不健康的，像快餐，热量又高又没营养。

而在中国，像面条、炒肉和蔬菜都是餐馆菜单上价格最低的，比麦当劳里的快餐还要便宜。

2019-08-17 00:56 来源：侨报网