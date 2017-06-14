中国驻芝加哥总领事馆紧急通知

为了您平安顺利留学访学，驻芝加哥总领馆教育组请您将以下资讯保存以备用（欢迎转发扩散给中国留学访学人员）。

一、常用、急用资讯及联系方式

1.中国公民旅居美国手册

http://www.educhicago.org/publish/portal47/tab5915/info114924.htm

2.平安留学须知http://www.educhicago.org/publish/portal47/tab5915/info126743.htm

3.护照问题http://www.chinaconsulatechicago.org/chn/ywzn/lsbhyxz/t831174.htm

4.外交部全球领事保护24小时热线： +86-10-12308 或 +86-10-59913991（北京）,芝加哥领区：312-805-9838 (24小时)

5.心理咨询免费热线: 华裔张道龙博士团队：800-975-6778（芝加哥领区）

二、在美有关提醒

1.勿使用聊天软件咨询和工作有关的话题，养成使用邮箱习惯。

2.所有邮件、文字内容均有法律效力，要准确描述表达。

3.如和部门打交道，请抄送给相关人，尽量避免单独发邮件，不要谈工作无关的事情。

4.了解每个具体工作的职能部门，尽量通过官方网站了解不同办公室处理的不同事务。

5.请勿使用威胁、夸大语言。

6.不在任何可识别交流工具上（包括但不限于微信、QQ、谷歌相关、脸书、林弟、人人、手机、电话等）谈敏感问题。

7.诚实守信，不因恶小而为之。

8.公共场合，请提醒亲朋好友（包括孩子）不大声喧哗，文明礼让。

9.遇事冷静，尽量养成2人同行习惯。