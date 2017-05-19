中国家长们都希望孩子能受到最好的教育，在中国的想要把孩子送到美国留学，在美国的则担心孩子的基础教育跟不上，很多家长在讨论，究竟哪一种教育制度更好？

美国学生数学差？

不少在美国中国的家长看到，很多刚从国内来的小孩，尤其在数学水平上远远高于美国的孩子，很多人质疑美国教育的质量。2012年来美国的新移民杨女士说，她看过一个视频，美国考SAT的题，中国初二的学生中20明学生8名答满分，其中有一个2分半答完所有题。然而，她认为并不能用质量来衡量美国的教育，中国学校的功利性教育思维也让她感到非常不实际，小孩子学了很多很深的数理化知识，但是大多数都没有实际用途，究竟这样的教育对小孩是否有好处也值得深思。

在长堤的一家中学任教20多年的数学老师大卫说，美国学生的数学水平确实不高， 他教了很多班级，一般一个班级只有一半的孩子愿意学习，有一半会在班上捣乱。在美国老师不可以体罚或者严厉批评学生，所以很难去管他们。其中也有文化的原因，在美国小孩子很多小孩子不会因为成绩不好而感到羞耻。

他认为，应该让不同学习态度的孩子进入不同的学习小组，让愿意学习的孩子获得更多学习机会，同时也将那些不愿意学习的孩子集中起来，进行特别辅导，这样可以让他们在教育资源上获得应有的分配，同时也让课堂的教学水平得到提高。

美国学校管得松？

看似轻松的美国课堂，似乎会让小留学生们从中国课堂严格的管理中解放出来。然而，杨女士说，不要以为美国孩子上学很轻松。来到美国之前，她对出国的孩子的印象就是家里有钱、学习不好又不想丢脸的才出国，但是来到美国之后，发现在国外成绩不是混出来的，真的是要靠自己，美国这边的教育老师是外松内紧，培养自觉性，让学生发挥自己的主动性，这样之后的学习才不会感到特别辛苦。 认识一个犹太家庭的孩子，几个孩子都学习很好，孩子每天只睡4个小时，真的是很拼。

ABC学区的学区总监萧丽卿(Mary Sieu)说，目前加州在教育体系上的标准集中在培养学生在辩证思维、交流、创造力以及合作方面的能力，与中国教育系统相比，需要机械性记忆方面的内容要少得多，留学生来了之后需要过英语关，这样才可以在任何美国学校的系统里获得学业上的成功，对于海外学生来说，这是是可以在高中就完成的。

美国孩子情商高？

在学习成绩之外，杨女士认为，美国的教育更能激发学生的潜能。她说，自己的女儿本来是一个不善于言谈的女孩，来到美国之后，老师发现她写东西的时候往往用书面文字表达不出来，但是用口头语言表达非常清晰，因此激发她在口头表达方面的能力，发现特质之后发挥出来，一次在高中毕业上的一次公开演讲让她特别惊讶，用英文演讲获得现场观众的掌声，让她感到很惊喜。

杨女士指出，虽然美国学校每个年级教的东西都比较泛泛，但是老师在课堂上教的不光是书本上的知识，其中有情商的东西，例如出门在外遇到不喜欢的事情不能放在脸上，在中国的学习里几乎没有这样的内容。她认为，美国教育出的孩子出更有爱心更会表达，学校会教学生如何爱自己的同学和家人，老师无形当中在授课当中会讲一些生活中的事情，潜移默化来教育学生。

美国教育更公平？

美国教育还有一点让杨女士看到的就是公平性，她认为中国教育已经半商化，在国内她曾经看到学校会因为学生家庭背景不同的区别对待，学校将教育和经济利益相挂钩。她的侄女家因为没有给学校拿钱，在教室里被安排坐到一个高个子男生的后面看不到黑板，后来是她拿了2000多块钱给老师才让妹妹的孩子换了作为，她说，这样的事情在国内太多了，很多学校要学生拿钱才给换座位，现在不敢明目张胆，但是却用各种手法让学校家长为学生提高成绩出更多钱。

她比较说，在美国他认识一个来自中国非常富有的家庭，想让自己的孩子上东岸的一个私立高中，这个高中毕业的孩子大部分可以上常春藤，虽然他们有很多钱，但是因为孩子的成绩没有达到标准，最后仍然不能入学，她认为这一点很公平，在美国如果你有钱可以请老师来帮助学生，但是并不是你有钱学校可以接收你，如果要求的最低水平达不到，再有钱也没有用。

同样，如果小孩很有才能，虽然家里没有钱，但学校可以给你出钱可以上很好的大学，这一点很公平，不会让这么优秀的人才因为没有钱读不起书。她还认识一个美国孩子考SAT满分，在当地最好的高中是第一名，但是后来也没有进斯坦福，因为学校在招生的时候还要平衡学生的很多条件，不光是学习成绩。

中国家长爱看成绩 但不是所有孩子都适合上大学

对于很多中国家长来说，孩子没有上大学之外的第二种更好的选择，因此几乎所有家长都在培养自己的孩子走上高等教育这条路，甚至不惜一切让孩子上常春藤名校。

刘先生20多年前来到美国，当时儿子还是在上小学，在中国也是花钱上了重点小学，但是儿子对学习的兴趣并不浓，来到美国之后，儿子的学习成绩也不是很优秀，后来上了当地的社区学院。

他说，儿子对继续学习深造没有兴趣，于是选择去当兵，当时家人都不赞同，但是这是儿子选择的道路，他们还是同意了。当兵退伍之后，因为曾经服役，所以可以免费去上学，儿子对飞机修理非常感兴趣于是选择了修理飞机的专业，毕业后找到了很好的工作，薪资待遇也很令人满意，在工作的同时，公司还给他提供了继续深造的机会，深造之后可以获得更好的工作职位。

刘先生认为，虽然儿子在高中之后没有直接上大学，但这条路是儿子自己选择的，并且之后又找到动力，毕业之后也有不错的出路，孩子们可以有所选择。

数学老师大卫认为，美国的教育制度并不是安排让所有人都获得大学教育的，而且也不是所有人都有能力上大学，很多工作职位也不需要大学文凭，而且这些工作仍然有很好的薪资，但是学校应该培养一种文化让孩子们更希望获得更好的教育。

侨报网–May 17, 2017,12:02