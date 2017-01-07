中美汇率瞬间大变，人民币跌破7.4？汇率2小时大涨8%

今早，接到小伙伴的消息，说人民币“坠崖”了。。。

于是，赶紧用谷歌查了下汇率，人民币已经跌破7.4了！！！

OMG，一夜之间啊！美元兑人民币汇率从6.88跌到了7.4 这一消息，瞬间在朋友圈炸开了锅。

一些小伙伴表示，这恐怕是中国政府在打脸美国新总统川普！

为什么呢？ 这要从川普的Twitter说起， 川普昨天连发了两条推文，大放厥词：

他先是接了台湾蔡英文的祝贺电话，然后发了个推特炫耀一把，在被批评后，又不服气地在推特怒怼：美国每年卖给台湾几十亿美元的军事武器，我却不应该接一个祝贺电话，真是有意思！呵呵！

接下来川普又发推特评论：“中国让他们的货币使劲儿贬值（好让我们美国的公司更缺少竞争力），对进口的货物征收重税，或者在中国南海建个军事重地，有问过我们的感受吗？——显然没有！”

于是…

真的就成功引起了中国政府的注意，然后人民币狂贬值，给川普一个下马威？

小伙伴纷纷发来贺信，古有半部论语治天下，今有川普两条Twitter治美国。

不过这个新闻一出来，首先吓哭的就是代购：

然后留学生也吓哭了：

连国内的小伙伴也吓哭了

也有同学表示瞬间重返17岁。

大家纷纷表示这也太疯狂了！

难以置信

也有小伙伴表示不相信

有人还做起了套利生意（大误

谷歌这个汇率，的确吓死一票人。

不过机智的探长隐隐觉得有点不对。

汇率一个小时降了7%，这是出大事了啊！

这是要打仗了吗？上一次还是发生在英国脱欧的时候。

而我们刷了十几分钟网站，都没有看到什么大事件！

川普这样的嘴炮党，也不可能造成什么大型影响。而且人民币汇率大变，各大新闻网站肯定会出头条新闻的，可是还没有出现。从Bloomberg等权威金融网站上看，人民币对美元离岸汇率还是正常

Yahoo的网站上显示的汇率也相对正常。

所以，这一切可能是乌龙？

Google把我们都耍了一遍？

大家纷纷怀疑Google的数据源出问题了。

不过罪魁祸首很可能是xe.com，这家号称世界汇率权威的网站

谷歌的数据源应该来自xe.com

而XE的这个可疑的数据呢？

很可能来自ICAP…

大家也可以看到，这个7.4303的还真有成交的….不过出价的都是ICAP旗下的机构。

ICAP是Intercapital缩写，ICAP plc是一家总部位于英国伦敦的提供声讯和电子服务的交易商间经济公司，同时还是交易后风险的服务供应商。

看来是ICAP要搞事情啊！不过据说不是故意的？

XE的数据源可能影响了其他金融机构，比如美国银行(BOA)…

所以机智的小伙伴已经发现了一个生财之道，

所以，川普，你还是不要搞事情，到头来吃亏的还是美国啊！

毕竟，即使人民币汇率回到十年前，中国也不是十年前的中国了。

最后，愿世界和平。