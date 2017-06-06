也是拼了！为吸引中国留学生美国佛蒙特州一“学院”改名为“大学”

近日，美国佛蒙特州一学院正式从“学院”更名为“大学”，根据校方的说法，他们改名的目的之一是吸引更多的中国留学生，因为相比College，University听起来像是真正的大学。

“哎呀小侨他爸，你家孩子在美国哪读书呢？”

“哦，在xx学院呢。”

“哦是吗不错啊呵呵呵呵，怎么当时不考虑去读个大学呢？”

这样的情况其实并不少，很多人对于“学院”的刻板印象就是专科或者是“野鸡大学”，无论如何都比不上“大学”听起来响亮。于是渐渐有些学院就开始改名了，把College改为University，学院改成大学。

据vtdigger.org网站消息，在去年9月份，林登和约翰逊州立学院（ Lyndon and Johnson state colleges.）合并为一个具有两个独立学院的教育机构，更名为佛蒙特州立学院（Vermont State College），以节省资金和增加收入。但近日，经过学校教职员工的投票决定，刚合并的佛蒙特州学院正式更名为北佛蒙特大学(Northern Vermont University)。

也就是把“学院（College）”改成了“大学（University）”。

其实呢，本来把学院改成大学在美国来说不算是新奇事，因为一些学校申请改名是出于教学水平提高、学科数目增加、学位级别提高等原因。但此次佛蒙特州学院改名则是希望吸引国际学生和促进网上在线的学校报名申请，佛蒙特州官员说，改名后的北佛蒙特大学更容易吸引海外学生，特别是中国学生。

而据小侨调查，在吸引留学生方面，佛蒙特州在全美排名中几乎垫底，仅列第48位，因为留学生们更愿意选择加州和华盛顿的大学。北佛蒙特大学此举也是为了提升下自己在留学生市场里的排名，只是改名之后，真的能吸引到中国留学生吗？看看网友怎么说。

“改名其实没有影响，真心要出国读书的留学生在申请前肯定会先做好调查功夫的。”

当然，大部分留学生在选择学校的时候肯定是很谨慎的，连搜索都没搜索到，又怎么样可以吸引国外学生呢？

北佛蒙特大学校长办公室负责人总理办公室主任帕特里夏·科茨（Patricia Coates）表示，在一些国家特别是在中国，College的确不如University叫起来听得响亮。他们认为，College翻译过来就代表学院，很多人会认为这就是专科院校，而University则代表是真正的大学，通过在线营销的研究调查显示，更多人在搜索的时候都会惯性输入University而不是College。

“所以当留学生开始搜索国外大学的时候，带有‘University’字样的大学会很容易被搜索到，更能吸引到他们的注意力。”科茨说。

只是在吸引到注意力之后，接下来拼的就是学校的实力了。

比如，众所周知的哈佛大学（Harvard University）的名称最早是叫哈佛学院（Harvard College）。一开始创建哈佛大学的是最早一批到达美国的移民，后来随着学校不断发展壮大，特别是工程学院、商学院及教育学院一批新兴学院的建立，哈佛才正式改名为哈佛大学。而就算如今哈佛名字仍然叫Harvard College，一心钻破脑袋也想更靠近哈佛的学子们也不会减少。

很多人调侃说那麻省理工学院还叫学院呢，但是人家的英文名字可是叫：Massachusetts Institute of Technology。Institute 可以翻译为学院，也可以翻译成研究所。最重要的始终还是本身的实力，不然麻省理工大学，麻省理工学院，麻省理工学堂，都无法阻止人们铺天盖地的申请信啊。

“其实也没错啊，中国人确实大都觉得大学比学院高级，毕竟一本院校除了艺术类的好像很少叫学院的。”

这么一想，中央美术学院 ，中国美术学院， 四川美术学院等等，都是艺术类的。 清华和北大则叫大学。毕竟每个人小时候都为长大是上清华还是北大而烦恼挣扎过呢～

而中国教育部是怎么划分大学与学院的区别呢？

大学和学院都应当具有较强的教学、科学研究力量，较高的教学、科学研究水平和相应规模，能够实施本科及本科以上教育。

称为学院的应拥有1个以上学科门类作为主要学科，称为大学的应拥有3个以上学科门类作为主要学科。总的来看，大学比学院的要求高。但这并不意味着大学就一定优于学院，在一些专业学科上一些学院的教学和科研水平可能高于某些大学的同一专业。

大学全日制在校生规模应在8000人以上，在校研究生数不低于全日制在校生总数的5%。学院：全日制在校生规模应在5000人以上。

这样看来的话，中国人对于“大学”更好的想法也是很正常的。北佛蒙特大学改名也是为了先吸引目光，才能把实力展示给大家。而且看准中国市场，也是十分明智的，毕竟现在越来越多中国家长希望把孩子送出国接受国外的教育。但同样的，资讯如此发达，网络信息透明化，是正经大学还是野鸡大学一目了然。

不过无论如何，起码北佛蒙特大学已经在中国火了。这是不是下了一步很好的棋呢？

来源：侨报网