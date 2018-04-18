交流学习意义不仅在于表层新奇的事物 – 程奕斐周记

时光荏苒，我在圣路易斯的交流学习生活已经历时四个多月了。

我常常想，若干年后的我假如回忆起这几个月，有哪些事物会最鲜活地出现在我的脑海中。我总是犹豫不决，毕竟在这段不长不短的时间里发生了太多有意思的，值得慢慢回味的事情，堪称是一段奇妙之旅。在这里我生平第一次看到了四月飞雪的奇观，收到了人生中第一个复活节篮子，第一次参加合唱表演，第一次到现场去看冰球比赛，甚至第一次在广播上听到了龙卷风预警。因此，我大概是想不出一个确切的答案的。

这不是我第一次来美国，但却给我带来了极为不同的观感。虽然都说“当局者迷，旁观者清”，但有些时候事情恰恰相反。从一个游客的视角所看到的与从一个当地人的视角所看到的事物常常有非常大的不同。做一个游客，如果用略通俗的语言来说，无外乎是“上车睡觉，下车拍照”，实际上看到的东西少之又少。而当需要全天候地用外语思考，和另一个国度的人用一门外语交流时，这便是一个敞开心扉的过程。

虽然说中美两国的往来日渐频繁，人类至少也迈进了互联网时代，一定的刻板印象还是存在的。但值得庆幸的是，这里的人们大多欢迎讨论，也乐于接受不同的观点，而这种态度正是人们彼此理解的第一步。

给我影响最深的是教授computer fundamentals的Mr. N。在叙利亚的局势突变的后一天，Mr.N格外早地结束了授课内容。在大家都一头雾水的时候，他突然饶有兴趣地说：”大家想必都看到了今日的新闻，也想必至少听说过在叙利亚发生的事情了。但我总是在想，是不是CNN他们说的那一套就是事实呢？在座有来自三个国家的学生（还有一位哥伦比亚交换生），看法也不尽相同，如果可以听听你们各自的想法那就很有趣了。“ 所有人刚听到这番话时无不面露惊奇之色，但这种沉默持续不过三秒就被激烈的讨论声打破了。不管是满腹狐疑，完全赞成还是”不太清楚“，在场的同学们都不吝惜提出自己的观点，也不拒绝聆听别人的观点。一直到下课大家也没有产生一套定论，但我仍然认为这种开放的心态是极好的。

所以说，交流学习的意义不仅在于看到表层上新奇的事物，也不仅仅在于读书本身，而更多地蕴含在文化上的包容与分享。