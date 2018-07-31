人设，你大学申请时最高级的武器

图 | Pinterest & 逸章
排 | 诺诺
审 | 诺诺
申请之路，刀光剑影，竞争越发激烈。
高分早已不是最重要的录取标准，
而是进入名校的基本门槛。申请者数量多，分数高，同化性强。
此时，你会遭遇怎样的失败又该如何破局？
人设就是人物设定。
在综艺节目、电视电影中，表演常常围绕着所谓的“人设”展开。那么在大学申请中，也需要“人设”吗？“人设”有着什么样的地位和作用？
讲述
我一直觉得自己是一个插班生，作为全校唯一一个国际学生，特别在意自己的英语发音，也没有像别人一样的美国式的童年。就这样，关于社交和融入，我的心中一直有个解不开的疙瘩。
很令人欣喜的是，在这段时间中，我的绘画水平有了很多突破。同时，我开始接触一些学术研究，特别关注社会学，政治学和历史学。
又谁能想到，报社中的这十多位才华横溢、又有些疯疯癫癫的男孩们，会如此毫无保留地接纳我，成为我最亲近的朋友。
回想一下，在圣路易斯的日子中，校报的这份工作帮助我第一次心生强烈的归属感——那时的我，已经高三了。
今年暑假，我在做一份管理咨询的实习，工作的大部分内容，都涉及市场研究、案例分析等等。同时，我刚刚加入了一项有关于中国学龄前留守儿童的公益项目，延续了我对社会学和公益的兴趣。
提炼
真的像故事所说的那样的光彩吗？
实话实说，在地下室住着的日子里，我内心也常常孤独、惶恐，不知前路在何处。
现状
这，就是我所说的人设。
因此，人设并不是简单的“我关心社会”，“我喜欢科研”，“我热爱艺术”。以上三种，都是外部圈层的人物属性。
而人设则不同，它更为深入，它关乎人物的核心精神、价值、原则。
做公益的人多吗？
太多。
然而，有多少申请者能真正做出水准，做出故事，再把故事讲得漂亮呢？
不多。
毕竟，大学招生的本质，不在于招一堆简历，或是一群课外活动的业绩。
而在于招录一群有潜力，有思想，有价值取向的青年。“人物”是关键，“事情”也不过是展现人物的窗口。
为什么?
因为关键词的列举很难让人记住，无法产生共鸣。再者，谁都能夸夸其谈。唯有真情实感的故事，能够动人、使人信服。
然而，若是我不论三七二十一，一口咬定自己是领导者，却不能给出合情合理的实例佐证，只会显得做作。其实，无论是领导者，还是参与者，都是团队的重要组成部分，都可圈可点。
后来有家长问我，那“参与者”的价值在于何处？如何说好一个“参与者”的故事呢？这是一个很好的问题。
正因为主人公就是你，故事必须与你的核心价值相匹配；一乱，就满是破绽。
不必牵强去做所谓的“强者”，不必追求“申请潮流”，不必揣测招生官喜欢什么、想看什么。
无论是社会责任感，还是团队领导力——你若有，就卖力地说；你若没有，就不要生搬硬套。
想要回答好这个问题，需要结合个人的成长经历，把之前的心路历程串联起来，树立起自己的个人设定——我做过哪些相关活动，经历了怎样的成长，变成了怎样的人。综上所述，我特别想做投行，也特别适合做投行。
一个回答是一个完整的体系，它结合个人故事、自我反思、未来追求、职业规划等等，塑造出一个完整的逻辑链条，展现出一个立体的人物。以故事为出发点，以反思、提炼、展望为核心，以人物设定为结局，回答不仅条理清晰，而且有很强的导向型和指令性。
实操
微观上观察observation+观点point of view+行动action。
宏观上点成线，线成面，面成体。
（小编说：这方法论厉害了…）
什么意思？我们举一个例子：我高三时做公益，每周三都会带领一群九年级的学生在学校厨房做饭做菜，再把做好的食物送给救助站的人们，与他们一同吃晚餐。
更进一步，在一整年的公益中，我经历了怎样的成长——我开始把行动和个人相结合，有整体性地看待公益这一话题，这是“面”。
除了公益，还有其他哪些事情，也驱使我做什么样的事，成什么样的人——回首反思，我串联多件事情，结合多个面，把我的个体展现出来，进而形成“体”。
以上，观察引起思考，形成观点，触发行动。
细节为点，事件为面，人物为体。
这理论很好懂，但也只有坚持自我提问，才能有好结果。
后述
而如今，我想得很开了。一方面，我很爱杜克大学，感激它为我提供的一切；另一方面，我在杜克很适应，杜克的风貌与我的性格也相融甚好。反之，我若是进入了其他学校，在精神上也许没有如此好的契合。
你我都需要向前看。