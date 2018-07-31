人设，你大学申请时最高级的武器

文 | 李逸章|

图 | Pinterest & 逸章

排 | 诺诺

审 | 诺诺

如今，中国学生越来越出色，

申请之路，刀光剑影，竞争越发激烈。

高分早已不是最重要的录取标准，

而是进入名校的基本门槛。申请者数量多，分数高，同化性强。

此时，你会遭遇怎样的失败又该如何破局？

Q：你们知道今天是什么日子吗？



A：还有两天Common Application的系统就要正式开启，2023申请季开始啦！



引

写在故事前：逸章学长是杜克大学的2021届学生，这次他用自己的故事告诉我们，如何做一个人设成功的申请学子。我一直认为，自己是一个很幸运的孩子，生活中有不错的条件和机遇，这一点我非常明白。也这正是如此，我时刻告诫自己，不能枉费自己的幸运，要跪着读书、学习、积累。同时，不必多诉苦，不必多吹嘘——事成事败，我都需要大大方方地说出来。

人设是什么？ 今天我们讲人设。 人设就是人物设定。 在综艺节目、电视电影中，表演常常围绕着所谓的“人设”展开。那么在大学申请中，也需要“人设”吗？“人设”有着什么样的地位和作用？

（过度艹人设是会人设崩塌的喔）

一

讲述

我的四年，一段故事

十五岁的时候，我去美国交流，进入了一个完全陌生的环境。 我一直觉得自己是一个插班生，作为全校唯一一个国际学生，特别在意自己的英语发音，也没有像别人一样的美国式的童年。就这样，关于社交和融入，我的心中一直有个解不开的疙瘩。

寄宿家庭对我很热情也很照顾，但我还是有些害羞、内敛。我喜欢自己花很多时间，一个人安静地学习、绘画、做研究。这样的生活，持续了两年。 在美国的前两年，我住在寄宿家庭的地下室里。我喜欢自己花很多时间，一个人安静地学习、绘画、做研究。这样的生活，持续了两年。 很令人欣喜的是，在这段时间中，我的绘画水平有了很多突破。同时，我开始接触一些学术研究，特别关注社会学，政治学和历史学。

高二快结束的时候，一个偶然的机会中，我在一份校内艺术杂志上，发表了一张人物画像。那幅人像，是我当时最满意的一幅画。

求之不得！谁能想到，接下来的一整年中，每一个星期四下午，我都会画人像直到凌晨十二点、修完图后才回家。到家后，我才开始忙活作业：很累，但觉得自己累得特别有价值。（小编说：工作很累，但能想到自己能为PP给大家带去价值，又和学长一样开心了。） 没过几天，学校的校报Prep News开始招呼我，希望我去帮他们画专栏的人像插图。我听到消息，一口答应——谁能想到，接下来的一整年中，每一个星期四下午，我都会画人像直到凌晨十二点、修完图后才回家。到家后，我才开始忙活作业：（小编说：工作很累，但能想到自己能为PP给大家带去价值，又和学长一样开心了。） 又谁能想到，报社中的这十多位才华横溢、又有些疯疯癫癫的男孩们，会如此毫无保留地接纳我，成为我最亲近的朋友。 回想一下，在圣路易斯的日子中，校报的这份工作帮助我第一次心生强烈的归属感——那时的我，已经高三了。

校报的经历，壮了我的胆量。我开始参与学校组织的社会实践与公益项目。坦诚而论，一方面，我希望社会公益能帮助我的大学申请；另一方面，我对社会学的热情也驱使着我。高三暑假，在一家创业公司中，我得到一份兼职。我一边教英语，一边设计线上、线下的教学产品。我开始频繁地与学生、家长打交道，作为产品的设计者，也作为一名老师，我需要主动交流，需要承担风险，也需要沉心静气地思考——在潜移默化之中，我的自我认知又发生着改变。

已经不是地下室中那个沉闷内向的少年了。靠着自己的艺术技能，我加入杜克最大的电子杂志，一年内被选为视觉媒体主编，举办了个人作品展。后来，我加入杜克兄弟会与DBS商业社团，也为求职做人脉搭建的准备，快速提升着自己的社交能力。 当我踏进杜克大学的校园时，了。靠着自己的艺术技能，我加入杜克最大的电子杂志，一年内被选为视觉媒体主编，举办了个人作品展。后来，我加入杜克兄弟会与DBS商业社团，也为求职做人脉搭建的准备，快速提升着自己的社交能力。 今年暑假，我在做一份管理咨询的实习，工作的大部分内容，都涉及市场研究、案例分析等等。同时，我刚刚加入了一项有关于中国学龄前留守儿童的公益项目，延续了我对社会学和公益的兴趣。

到这里，我的故事就说完了。

二

提炼

故事中，我的人设如何

以上的故事中，我为自己过去的这四年做了一个简短的回顾。如果我把这四年串联起来说，前两年，我活得比较沉闷，天天在地下室生活，看似没什么亮点。然而，恰恰是这段时光真切地教会了我脚踏实地，教会我如何耐得住性子，一分一寸地提升自己的实力。

之后的两年中，我结识了不少挚友，也获得了一些机遇，从而有了展现身手的空间。很幸运的是，我的艺术、学术研究和社交能力都有所施展和提升。

因此，这个故事是有逻辑性的。它层层推进，搭建起了我的人设——默默无闻时培养能力、一个人做实事；机遇来临时，在人群前一展身手。于是，我厚着脸皮、很浮夸地讲，这个故事可以称作“博观而约取，厚积而薄发”。没有前两年的厚积，就没有后两年的薄发。

事实呢？ 曲折变化的四年，在几段文字中被呈现出来。在逻辑架构与描述性加工的帮助下，故事变得有顺序、有层次、有情怀，积极励志、合情合理。 真的像故事所说的那样的光彩吗？ 实话实说，在地下室住着的日子里，我内心也常常孤独、惶恐，不知前路在何处。

三

现状

升学竞争激烈，人设是关键

学生是谁，学生的精神是什么？ 大学申请文书也是通过前文中的逻辑架构和描述性加工，把学生的行动转化成一个逻辑清晰、情怀深厚，并且能在三分钟内读完的文章。很多时候，优秀的文书不需要展现惊天动地的大事，而是学生的、专属于自己的生活方式，最终表现出： 这，就是我所说的人设。 因此，人设并不是简单的“我关心社会”，“我喜欢科研”，“我热爱艺术”。以上三种，都是外部圈层的人物属性。 而人设则不同，它更为深入，它关乎人物的核心精神、价值、原则。

如今，中国学生越来越出色，高分早已不是最重要的录取标准，而是进入名校的基本门槛。

我们做个假设：我手拿着自己的申请材料，把自己的名字换成一个朋友的名字。这个搭配，如果看着也合适、也能说得通，说明我的人设还没有表达清楚。

在招生官眼中，我就和千千万万的张三李四一样，形象不够整合、立体、独特。

学艺术的人多吗？做科研的人多吗？ 做公益的人多吗？ 太多。 然而，有多少申请者能真正做出水准，做出故事，再把故事讲得漂亮呢？ 不多。

“为什么做”和“做什么人”这两个问题。结局是什么？申请者蜂拥而上，都去做辩论、公益、模拟联合国这类课外活动，却很少有人能真正做出成绩、写出门道，高分低录也不足为奇。 很多时候，我们太过关心“做什么事”这个问题，却很少思考这两个问题。结局是什么？申请者蜂拥而上，都去做辩论、公益、模拟联合国这类课外活动，却很少有人能真正做出成绩、写出门道，高分低录也不足为奇。 毕竟，大学招生的本质，不在于招一堆简历，或是一群课外活动的业绩。 而在于招录一群有潜力，有思想，有价值取向的青年。“人物”是关键，“事情”也不过是展现人物的窗口。

四案例

人设搭建，有三个要点

“你会用哪三个词形容自己”——说故事

这道题的关键，不仅在于这三个词，更在于三个词背后的故事。如果我说我是一个坚韧的人，我就需要准备一个、甚至几个能表现出我坚韧精神的故事。 一年多前，我在申请杜克大学时，面试官回了我这样一个问题：“你会如何用三个词形容自己？”如果我说我是一个坚韧的人，我就需要准备一个、甚至几个能表现出我坚韧精神的故事。 为什么? 因为关键词的列举很难让人记住，无法产生共鸣。再者，谁都能夸夸其谈。唯有真情实感的故事，能够动人、使人信服。

“你是领导者，还是参与者”——说个人

肯定要说领导者。Leadership领导力，是很多美国大学非常看重的。 今年一月，我申请了杜克在底特律的一个暑期实践项目，我回答了这样一个有些独特的问题：“在团队中，你是领导者，还是参与者？”很多学生的条件反射是： 然而，若是我不论三七二十一，一口咬定自己是领导者，却不能给出合情合理的实例佐证，只会显得做作。其实，无论是领导者，还是参与者，都是团队的重要组成部分，都可圈可点。 后来有家长问我，那“参与者”的价值在于何处？如何说好一个“参与者”的故事呢？这是一个很好的问题。

在于“智者弃短取长，以致其功”，发挥特长并坚持做实事，为团队创造最大的价值。这就是“参与者”的故事和意义所在。 高三时，我在校报中工作了一年，顶多只能算是一个刚入职的普通员工。但这一整年里，我非常卖力地干活，撑起了专题栏目的艺术内容，校报也被称赞“从来没有如此漂亮过”。故事的核心， 正因为主人公就是你，故事必须与你的核心价值相匹配；一乱，就满是破绽。 不必牵强去做所谓的“强者”，不必追求“申请潮流”，不必揣测招生官喜欢什么、想看什么。 无论是社会责任感，还是团队领导力——你若有，就卖力地说；你若没有，就不要生搬硬套。

“你为什么想做投资银行家”——说整体

这第三个案例，是一位在高盛投行部门工作的学姐与我分享的。她说：“为了回答这个‘为什么’的问题，我把自己过去好几年的故事都串联起来说，最后得出了指向性很明确的回答，反复练习，直到使人信服。”“为什么”的问题，很不简单。 想要回答好这个问题，需要结合个人的成长经历，把之前的心路历程串联起来，树立起自己的个人设定——我做过哪些相关活动，经历了怎样的成长，变成了怎样的人。综上所述，我特别想做投行，也特别适合做投行。 一个回答是一个完整的体系，它结合个人故事、自我反思、未来追求、职业规划等等，塑造出一个完整的逻辑链条，展现出一个立体的人物。以故事为出发点，以反思、提炼、展望为核心，以人物设定为结局，回答不仅条理清晰，而且有很强的导向型和指令性。

综上，故事、个人、整体三者结合，人设自然会清晰起来。

五

实操

此刻起，你该如何破局制胜

理论之余，作为申请者，你该具体做些什么呢？实操上，两条逻辑链是破局制胜的关键。 微观上观察observation+观点point of view+行动action。 宏观上点成线，线成面，面成体。 （小编说：这方法论厉害了…） 什么意思？我们举一个例子：我高三时做公益，每周三都会带领一群九年级的学生在学校厨房做饭做菜，再把做好的食物送给救助站的人们，与他们一同吃晚餐。

我观察到情感波折，这是“点”。细微之处，生活动人，我们需要时刻留意观察，认真记录。接着，我思考我为什么会感动？或许，我感动于她看尽社会挫折，却很平淡的乐观——我开始反思自己，开始学习他人。 假设，我在与一个救助站员工交流的过程中，突然有所感动——细微之处，生活动人，我们需要时刻留意观察，认真记录。接着，或许，我感动于她看尽社会挫折，却很平淡的乐观—— 更进一步，在一整年的公益中，我经历了怎样的成长——我开始把行动和个人相结合，有整体性地看待公益这一话题，这是“面”。 除了公益，还有其他哪些事情，也驱使我做什么样的事，成什么样的人——回首反思，我串联多件事情，结合多个面，把我的个体展现出来，进而形成“体”。 以上，观察引起思考，形成观点，触发行动。 细节为点，事件为面，人物为体。 这理论很好懂，但也只有坚持自我提问，才能有好结果。

六

后述

被拒绝后，我的沮丧与释然

人是有设定与品性的，大学也是。我在进入大学后才逐渐理解，不同大学，即使排名接近，文化与精神也是很不相同的。如果你与梦想中的大学不合适，怎么办？之前，被排名更靠前的一些学校拒绝也使我懊恼失望，这是人之常情。 我在进入大学后才逐渐理解，不同大学，即使排名接近，文化与精神也是很不相同的。如果你与梦想中的大学不合适，怎么办？之前，被排名更靠前的一些学校拒绝也使我懊恼失望，这是人之常情。 而如今，我想得很开了。一方面，我很爱杜克大学，感激它为我提供的一切；另一方面，我在杜克很适应，杜克的风貌与我的性格也相融甚好。反之，我若是进入了其他学校，在精神上也许没有如此好的契合。